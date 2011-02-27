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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 928929930931>
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:залишити долар та покласти його на депозит.
Для мене найбільша загадка: навіщо класти на депозит під 0-1%? Щоб вдома готівка не стояла? Навіть ОВДП під 4% не такі вже й цікаві...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:17

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:залишити долар та покласти його на депозит.
Для мене найбільша загадка: навіщо класти на депозит під 0-1%? Щоб вдома готівка не стояла? Навіть ОВДП під 4% не такі вже й цікаві...

бо там 2%
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 11:57

kuzmich вперше стикаюсь з такою тупою позицією - процитувавши нормативний документ стосовно валютообміну - екстраполювати його на усі касові операції. Та касир вже через хвилину якщо ви заберете гроші в касі і повернетесь щось поміняти пошле вас куди подалі. Тому давайте пробуйте поміняти забрані гроші через 15 хвилин п
- прапор вам у руки. Вважаю тему вичерпану і рекомендую вам не відповідати на це повідомлення щоб не показувати рівень свого невігластва. Втім мені особисто байдуже читати повідомлення особи з таим рівнем обізнаності порядку здійснення банківських операцій наміру не маю. Як кажуть "в сад" :mrgreen:
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Ваша обмінка отримає звернення до НБУ ,так тримати! Тепер біля кожного ПОВа повинні бути інформація, якщо немає,то власник буде безробітним

Це теоретично могло спрацювати якби у НБУ були дійсно дієві методи контролю та заходи впливу на геть усі Пови. На жаль можливості НБУ дуже обмежені. Може в Кийові десь у центрі НБУ щось і може зробити з офіційними обмінками. Втім як я це бачу в регіонах чудово існують нелегальні пови і ніхто нічого до них вдіяти навіть не намагається. Певен що у більшості з них є "криша" яка вирішує питання що виникають у їх діяльності. Втім підозрюю що про існування більшості таких установ НБУ навіть гадки не має
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:01

Все всё знают про постановы, а на практике у всех ж...мокрая когда стоят у кассы.
Кассир даёт и проверяет через машинку. Клиент может брать, а может не брать. Конечно скажут, так уже выписан квитанция на получение...., как потом?? Опять же смотря какой банк и какие очереди в кассу.. Например Аккорд людей 000чел. Подхожу к опер. и говорю хочу забрать депоз., но не уверен в купюрах в кассе. Подходим вместе к окошку и кассир говорит и даже через стекло показывает какие есть купюры. Я принимаю решение беру все или часть, а остальные может позже. Операц. выписывает квитанцию на сумму, которую я решил забрать.
Альянс та же ситуация. Тасс там вообще на карту и сразу спрашиваю есть ли синие или зелёные и в каком состоянии и какого года. Нигде не слышал типа пошёл и т.д. Всегда можно спокойно подойти и поговорить. Но, есть клиенты, которые с порога включают сирену и тыкают дурные постановы НБУ.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:06

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Старые, новые, спор про что?? В основном меняют для карусели, а там схема банк - обменник. И поэтому людям важна каждая копейка для карусели.

Ніколи не розумів цього крохоборства. Витрачати пів дня на поїздки заради сотні грн для мене нелогічно... Я від початку каруселю в т.ч. через Приват, незважаючи на курс, бо там нормально віддають у зручному відділенні в центрі.
Если вы говорите про Приват, значит вы из тех, что типа всё знаете, но в карусели не участвуете. Приват согласен есть в кассе синие, но а как вы обходите тревоги???? Он реально работает всего 2-3 часа в день, остальное время стоим под дверью до окончания тревоги. А она в посл. время и не прекращается...
Плюс юрике без очереди и если бабушка станет с квитанциями на оплату коммуналки, то реально 2 чел. обслуживает и тревога на 2 часа.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:18

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Игорь Алексеевич написав:Если вы говорите про Приват, значит вы из тех, что типа всё знаете, но в карусели не участвуете. Приват согласен есть в кассе синие, но а как вы обходите тревоги???? Он реально работает всего 2-3 часа в день, остальное время стоим под дверью до окончания тревоги. А она в посл. время и не прекращается...
Плюс юрике без очереди и если бабушка станет с квитанциями на оплату коммуналки, то реально 2 чел. обслуживает и тревога на 2 часа.

1. В Ужгороді тривоги не такі часті.
2. Зазвичай каса працює так: 1 юрик поза чергою, 1 простий смертний, 1 юрик ...
3. У відділенні, де я зазвичай забираю, бабушок не так і багато, і то, зазвичай, експерт висмикує з черги і помагає їм все в термінал внести.
4. Щодо синіх не сильно парюся: хлам піде на карусель, якщо вже зовсім хлам, який в нас не беруть, то поїде в Словаччину.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:23

Дюрі-бачі можна було тільки першим пунктом обмежитися :)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:24

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Дюрі-бачі написав:1. В Ужгороді тривоги не не такі часті.
2. Зазвичай каса працює так: 1 юрик поза чергою, 1 простий смертний, 1 юрик ...
3. У відділенні де я зазвичай забираю бабушок не так і багато, а якщо деякі і є, то зазвичай експерт висмикує з черги і помагає їм все в термінал внести.

тревога у нас с 9.00. Банки Закрыты. 10.30 отбой. Очередь в кассу человек 10, среди них в первых рядах бабушки. 10.50 тревога. Отбой в 13.00. Опять 2 чел и тревога на 2 часа. И так каждый день.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:28

Игорь Алексеевич я вже тут описував: маю позитивний досвід каруселі через Сенс, Приват, ТАС, негативний досвід з А-банком, Моно, ПУМБ, Газ.
Решту банків я оминаю, хоча деякі, як Акорд, даремно оминаю.
При моєму капіталу достатньо 3 банків для каруселі.
Дюрі-бачі
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