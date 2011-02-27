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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:35

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич я вже тут описував: маю позитивний досвід каруселі через Сенс, Приват, ТАС, негативний досвід з А-банком, Моно, ПУМБ, Газом.
Решту банків я оминаю, хоча деякі можливо і даремно.

Аккорд, Рада, А-банк, Тазик, Альянс, Пивденный, Райф. Укргаз, Приват. Все эти банки прошли по карусели 22г.-23г. без проблем. Положил, по окончанию пришёл и забирал. И практичкски все отдавали синиме. Один раз Райф отдал 2006г. но в отличном состоянии. 10 мин у кассы без суеты и требований. Приват иногда дольше было из за бабушек и молодых людей, которые не умели пользоваться смартом в П24 и стояли в кассу по безтолковости.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 27 сер, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси.
Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту.
Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:45

  Дюрі-бачі написав:Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси.
Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту.
Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.

У нас тоже практически везде надо было замовляты. Один Аккорд отдавал без замовлення, всегда была в кассе валюта даже на продажу с улицы в трудное время.
А вот я С Альфой никогда не дружил. Последний раз у них держал монеты до пандемии, а точнее до 2019г. Чё то он мне не по душе всегда был.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:48

Диверсифікація - також мусить бути ;)

  Дюрі-бачі написав:При моєму капіталу достатньо 3 банків для каруселі.
Ну так, 900Кгрн можна крутити і в 3х банках))
А як у вас в Ужгороді з цінами нерухомість?
Може краще нерухомість(здана/готова) - ніж карусель останніх 5міс.?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:А як у вас в Ужгороді з цінами нерухомість?
Дуже завищена: З початку війни виросла рази в 2.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:А як у вас в Ужгороді з цінами нерухомість?
Риа Дом и там смотрим цены на недвижимость. С каждым мес. смотрю везде пошла вверх.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Успіх написав:Може краще нерухомість(здана/готова) - ніж карусель останніх 5міс.?

Моя точка зору полягає в тому, що в Ужгороді нерухомість дуже перегріта: нема в Закарпаття ресурсів, щоб всіх забезпечити роботою. Тому після перемоги майже всі Закарпатці поїдуть в Європу і житло просяде в ціні.
Якщо вже і купувати нерухомість, то у Львові, а ще краще десь у Празі.
Якщо б у мене у власності було не єдине житло, то зараз продав би його.
Дюрі-бачі
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