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Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич я вже тут описував: маю позитивний досвід каруселі через Сенс, Приват, ТАС, негативний досвід з А-банком, Моно, ПУМБ, Газом. Решту банків я оминаю, хоча деякі можливо і даремно.
Аккорд, Рада, А-банк, Тазик, Альянс, Пивденный, Райф. Укргаз, Приват. Все эти банки прошли по карусели 22г.-23г. без проблем. Положил, по окончанию пришёл и забирал. И практичкски все отдавали синиме. Один раз Райф отдал 2006г. но в отличном состоянии. 10 мин у кассы без суеты и требований. Приват иногда дольше было из за бабушек и молодых людей, которые не умели пользоваться смартом в П24 и стояли в кассу по безтолковости.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 27 сер, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси. Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту. Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.
Дюрі-бачі написав:Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси. Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту. Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.
У нас тоже практически везде надо было замовляты. Один Аккорд отдавал без замовлення, всегда была в кассе валюта даже на продажу с улицы в трудное время. А вот я С Альфой никогда не дружил. Последний раз у них держал монеты до пандемии, а точнее до 2019г. Чё то он мне не по душе всегда был.
Успіх написав:Може краще нерухомість(здана/готова) - ніж карусель останніх 5міс.?
Моя точка зору полягає в тому, що в Ужгороді нерухомість дуже перегріта: нема в Закарпаття ресурсів, щоб всіх забезпечити роботою. Тому після перемоги майже всі Закарпатці поїдуть в Європу і житло просяде в ціні. Якщо вже і купувати нерухомість, то у Львові, а ще краще десь у Празі. Якщо б у мене у власності було не єдине житло, то зараз продав би його.
Alien написав:kuzmich вперше стикаюсь з такою тупою позицією - процитувавши нормативний документ стосовно валютообміну - екстраполювати його на усі касові операції. Та касир вже через хвилину якщо ви заберете гроші в касі і повернетесь щось поміняти пошле вас куди подалі. Тому давайте пробуйте поміняти забрані гроші через 15 хвилин п - прапор вам у руки. Вважаю тему вичерпану і рекомендую вам не відповідати на це повідомлення щоб не показувати рівень свого невігластва. Втім мені особисто байдуже читати повідомлення особи з таим рівнем обізнаності порядку здійснення банківських операцій наміру не маю. Як кажуть "в сад"
учите матчасть и законы, прежде чем сыпать оскорблениями, бо по вашим изречениям мне очень жаль, что к клиентам формируется отношение как к обузе, которого можно отоварить мусором, и послать в зад из банка, в который туда уже больше не вернется. Мне уже пару раз говно насыпали в идея банке, на повышенных тонах еле со скрипом нашли белые бумажки, я и сразу закрыл все счета после кассы и разорвал договор с банкам, как вы говорите, туда в зад банку и дорога с таким отношением к клиентам