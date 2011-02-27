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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:17

kuzmich Alien в ваших спорах в проигрыше останется только банк, клиент уйдет просто где лучшие условия. Хамить кассирам тоже не нужно. Правила правилами, но лояльность клиентов нужно заслуживать. Вы ж не берете в магазине испорченные и поврежденные товары, а просто откажетесь в нем что-то покупать. В бизнесе есть правило, возврат постоянного клиента, который снова повторно сделает у вас заказ, а если не понравилось ему что-то, он к вам больше не вернется. Недаром банки, которые давали синие, в них крутили больше всего депозитов и заслуживали доверие и репутацию, потому что давали норм деньги, а не фуфло, которое надо потом думать как обменять и слить
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:21

Система учёта донатов переведена в онлайн-режим. Сразу после доната вы можете увидеть своё имя в конце любой моей страницы с таблицами, там расположен список донатеров этого месяца.
Хотите поблагодарить автора за небесполезные таблицы - сделайте донат. Вам - не трудно, а мне - приятно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:22

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Може краще нерухомість(здана/готова) - ніж карусель останніх 5міс.?

Моя точка зору полягає в тому, що в Ужгороді нерухомість дуже перегріта: нема в Закарпаття ресурсів, щоб всіх забезпечити роботою. Тому після перемоги майже всі Закарпатці поїдуть в Європу і житло просяде в ціні.
Якщо вже і купувати нерухомість, то у Львові, а ще краще десь у Празі.
Якщо б у мене у власності було не єдине житло, то зараз продав би його.

А гроші куди?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:25

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Може краще нерухомість(здана/готова) - ніж карусель останніх 5міс.?

Моя точка зору полягає в тому, що в Ужгороді нерухомість дуже перегріта: нема в Закарпаття ресурсів, щоб всіх забезпечити роботою. Тому після перемоги майже всі Закарпатці поїдуть в Європу і житло просяде в ціні.
Якщо вже і купувати нерухомість, то у Львові, а ще краще десь у Празі.
Якщо б у мене у власності було не єдине житло, то зараз продав би його.

А гроші куди?

Нюансы закарпатской недвиги прошу обсуждать не здесь, а в соответствующей теме
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 18:07

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Investor_K написав:А гроші куди?
Звісно на карусель
Дюрі-бачі
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