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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 сер, 2023 17:17
kuzmich Alien в ваших спорах в проигрыше останется только банк, клиент уйдет просто где лучшие условия. Хамить кассирам тоже не нужно. Правила правилами, но лояльность клиентов нужно заслуживать. Вы ж не берете в магазине испорченные и поврежденные товары, а просто откажетесь в нем что-то покупать. В бизнесе есть правило, возврат постоянного клиента, который снова повторно сделает у вас заказ, а если не понравилось ему что-то, он к вам больше не вернется. Недаром банки, которые давали синие, в них крутили больше всего депозитов и заслуживали доверие и репутацию, потому что давали норм деньги, а не фуфло, которое надо потом думать как обменять и слить
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cryptominer
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Додано: Нед 27 сер, 2023 17:21
Система учёта донатов переведена в онлайн-режим. Сразу после доната вы можете увидеть своё имя в конце любой моей страницы с таблицами, там расположен список донатеров этого месяца.
Хотите поблагодарить автора за небесполезные таблицы - сделайте донат. Вам - не трудно, а мне - приятно )
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mustbe
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Додано: Нед 27 сер, 2023 17:22
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Може краще нерухомість(здана/готова) - ніж карусель останніх 5міс.?
Моя точка зору полягає в тому, що в Ужгороді нерухомість дуже перегріта: нема в Закарпаття ресурсів, щоб всіх забезпечити роботою. Тому після перемоги майже всі Закарпатці поїдуть в Європу і житло просяде в ціні.
Якщо вже і купувати нерухомість, то у Львові, а ще краще десь у Празі.
Якщо б у мене у власності було не єдине житло, то зараз продав би його.
А гроші куди?
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Investor_K
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Додано: Нед 27 сер, 2023 17:25
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Може краще нерухомість(здана/готова) - ніж карусель останніх 5міс.?
Моя точка зору полягає в тому, що в Ужгороді нерухомість дуже перегріта: нема в Закарпаття ресурсів, щоб всіх забезпечити роботою. Тому після перемоги майже всі Закарпатці поїдуть в Європу і житло просяде в ціні.
Якщо вже і купувати нерухомість, то у Львові, а ще краще десь у Празі.
Якщо б у мене у власності було не єдине житло, то зараз продав би його.
А гроші куди?
Нюансы закарпатской недвиги прошу обсуждать не здесь, а в соответствующей теме
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Додано: Нед 27 сер, 2023 18:07
Investor_K написав:
А гроші куди?
Звісно на карусель
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Дюрі-бачі
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