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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:35

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич я вже тут описував: маю позитивний досвід каруселі через Сенс, Приват, ТАС, негативний досвід з А-банком, Моно, ПУМБ, Газом.
Решту банків я оминаю, хоча деякі можливо і даремно.

Аккорд, Рада, А-банк, Тазик, Альянс, Пивденный, Райф. Укргаз, Приват. Все эти банки прошли по карусели 22г.-23г. без проблем. Положил, по окончанию пришёл и забирал. И практичкски все отдавали синиме. Один раз Райф отдал 2006г. но в отличном состоянии. 10 мин у кассы без суеты и требований. Приват иногда дольше было из за бабушек и молодых людей, которые не умели пользоваться смартом в П24 и стояли в кассу по безтолковости.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 27 сер, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси.
Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту.
Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 13:45

  Дюрі-бачі написав:Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси.
Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту.
Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.

У нас тоже практически везде надо было замовляты. Один Аккорд отдавал без замовлення, всегда была в кассе валюта даже на продажу с улицы в трудное время.
А вот я С Альфой никогда не дружил. Последний раз у них держал монеты до пандемии, а точнее до 2019г. Чё то он мне не по душе всегда был.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 15:11

  Alien написав:kuzmich вперше стикаюсь з такою тупою позицією - процитувавши нормативний документ стосовно валютообміну - екстраполювати його на усі касові операції. Та касир вже через хвилину якщо ви заберете гроші в касі і повернетесь щось поміняти пошле вас куди подалі. Тому давайте пробуйте поміняти забрані гроші через 15 хвилин п
- прапор вам у руки. Вважаю тему вичерпану і рекомендую вам не відповідати на це повідомлення щоб не показувати рівень свого невігластва. Втім мені особисто байдуже читати повідомлення особи з таим рівнем обізнаності порядку здійснення банківських операцій наміру не маю. Як кажуть "в сад" :mrgreen:

учите матчасть и законы, прежде чем сыпать оскорблениями, бо по вашим изречениям мне очень жаль, что к клиентам формируется отношение как к обузе, которого можно отоварить мусором, и послать в зад из банка, в который туда уже больше не вернется. Мне уже пару раз говно насыпали в идея банке, на повышенных тонах еле со скрипом нашли белые бумажки, я и сразу закрыл все счета после кассы и разорвал договор с банкам, как вы говорите, туда в зад банку и дорога с таким отношением к клиентам
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:11

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Судячи з того, що долар вже можна придбати в обміннику по 38.29 (пару днів тому встиг здати по 38.4), курс з понеділка піде у низ.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 16:25

  J написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:залишити долар та покласти його на депозит.
Для мене найбільша загадка: навіщо класти на депозит під 0-1%? Щоб вдома готівка не стояла? Навіть ОВДП під 4% не такі вже й цікаві...

бо там 2%
Есть в таблице 5 предложений , не меньше 4% https://uainvest.com.ua/ukrbonds?detailed
Frez
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:17

kuzmich Alien в ваших спорах в проигрыше останется только банк, клиент уйдет просто где лучшие условия. Хамить кассирам тоже не нужно. Правила правилами, но лояльность клиентов нужно заслуживать. Вы ж не берете в магазине испорченные и поврежденные товары, а просто откажетесь в нем что-то покупать. В бизнесе есть правило, возврат постоянного клиента, который снова повторно сделает у вас заказ, а если не понравилось ему что-то, он к вам больше не вернется. Недаром банки, которые давали синие, в них крутили больше всего депозитов и заслуживали доверие и репутацию, потому что давали норм деньги, а не фуфло, которое надо потом думать как обменять и слить
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 17:21

Система учёта донатов переведена в онлайн-режим. Сразу после доната вы можете увидеть своё имя в конце любой моей страницы с таблицами, там расположен список донатеров этого месяца.
Хотите поблагодарить автора за небесполезные таблицы - сделайте донат. Вам - не трудно, а мне - приятно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 18:28

  cryptominer написав:kuzmich Alien в ваших спорах в проигрыше останется только банк, клиент уйдет просто где лучшие условия. Хамить кассирам тоже не нужно. Правила правилами, но лояльность клиентов нужно заслуживать. Вы ж не берете в магазине испорченные и поврежденные товары, а просто откажетесь в нем что-то покупать. В бизнесе есть правило, возврат постоянного клиента, который снова повторно сделает у вас заказ, а если не понравилось ему что-то, он к вам больше не вернется. Недаром банки, которые давали синие, в них крутили больше всего депозитов и заслуживали доверие и репутацию, потому что давали норм деньги, а не фуфло, которое надо потом думать как обменять и слить

Вибачте - ви мене згадали - тому не зміг пройти повз... Мої повідомлення зовсім не стосувались того що ви пишете. Просто одна людина, яка як їй здається обізнана з банківським законодавством - насправді писала маячню. Все що я хотів сказати - це що немає такого як повернення отриманих грошей через 15 хв. після видаткової операції. Достукатись до мізків опонента так і не зміг.
З тим що ви пишете в принципі згоден і ніколи цьому не суперечив. Просто не вчасно зрозумів що маю випадок з... нікого не хочу ображати - з типовим "кузьмічем" (якщо хто не знає - є таке поняття в певних колах). Втім то таке. Проїхали.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 08:53

Кто-то проверял в пятницу, теперь по какому курсу Тася в отделении конверт откроет реально: по 37,3406 ? или тоже поменялся?
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