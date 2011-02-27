Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич я вже тут описував: маю позитивний досвід каруселі через Сенс, Приват, ТАС, негативний досвід з А-банком, Моно, ПУМБ, Газом. Решту банків я оминаю, хоча деякі можливо і даремно.
Аккорд, Рада, А-банк, Тазик, Альянс, Пивденный, Райф. Укргаз, Приват. Все эти банки прошли по карусели 22г.-23г. без проблем. Положил, по окончанию пришёл и забирал. И практичкски все отдавали синиме. Один раз Райф отдал 2006г. но в отличном состоянии. 10 мин у кассы без суеты и требований. Приват иногда дольше было из за бабушек и молодых людей, которые не умели пользоваться смартом в П24 и стояли в кассу по безтолковости.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 27 сер, 2023 13:43, всього редагувалось 2 разів.
Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси. Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту. Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.
Дюрі-бачі написав:Про А-банк писав як взимку відмовлялися прийняти замовлення $, бігав по відділеннях і забирав по кілька сотень, а потім плюнув і забрав гривнею по курсу каси. Та і в цілому в нас не можна просто прийти з вулиці і забрати, потрібно замовляти валюту. Поки в Сенсі був хороший курс то я був готовий терпіти їх процедуру замовлення з подвійним походом, у вересні подумаю чи варто далі каруселити через них чи шукатиму інший банк.
У нас тоже практически везде надо было замовляты. Один Аккорд отдавал без замовлення, всегда была в кассе валюта даже на продажу с улицы в трудное время. А вот я С Альфой никогда не дружил. Последний раз у них держал монеты до пандемии, а точнее до 2019г. Чё то он мне не по душе всегда был.
Alien написав:kuzmich вперше стикаюсь з такою тупою позицією - процитувавши нормативний документ стосовно валютообміну - екстраполювати його на усі касові операції. Та касир вже через хвилину якщо ви заберете гроші в касі і повернетесь щось поміняти пошле вас куди подалі. Тому давайте пробуйте поміняти забрані гроші через 15 хвилин п - прапор вам у руки. Вважаю тему вичерпану і рекомендую вам не відповідати на це повідомлення щоб не показувати рівень свого невігластва. Втім мені особисто байдуже читати повідомлення особи з таим рівнем обізнаності порядку здійснення банківських операцій наміру не маю. Як кажуть "в сад"
учите матчасть и законы, прежде чем сыпать оскорблениями, бо по вашим изречениям мне очень жаль, что к клиентам формируется отношение как к обузе, которого можно отоварить мусором, и послать в зад из банка, в который туда уже больше не вернется. Мне уже пару раз говно насыпали в идея банке, на повышенных тонах еле со скрипом нашли белые бумажки, я и сразу закрыл все счета после кассы и разорвал договор с банкам, как вы говорите, туда в зад банку и дорога с таким отношением к клиентам
kuzmichAlien в ваших спорах в проигрыше останется только банк, клиент уйдет просто где лучшие условия. Хамить кассирам тоже не нужно. Правила правилами, но лояльность клиентов нужно заслуживать. Вы ж не берете в магазине испорченные и поврежденные товары, а просто откажетесь в нем что-то покупать. В бизнесе есть правило, возврат постоянного клиента, который снова повторно сделает у вас заказ, а если не понравилось ему что-то, он к вам больше не вернется. Недаром банки, которые давали синие, в них крутили больше всего депозитов и заслуживали доверие и репутацию, потому что давали норм деньги, а не фуфло, которое надо потом думать как обменять и слить
Система учёта донатов переведена в онлайн-режим. Сразу после доната вы можете увидеть своё имя в конце любой моей страницы с таблицами, там расположен список донатеров этого месяца. Хотите поблагодарить автора за небесполезные таблицы - сделайте донат. Вам - не трудно, а мне - приятно )
cryptominer написав:kuzmichAlien в ваших спорах в проигрыше останется только банк, клиент уйдет просто где лучшие условия. Хамить кассирам тоже не нужно. Правила правилами, но лояльность клиентов нужно заслуживать. Вы ж не берете в магазине испорченные и поврежденные товары, а просто откажетесь в нем что-то покупать. В бизнесе есть правило, возврат постоянного клиента, который снова повторно сделает у вас заказ, а если не понравилось ему что-то, он к вам больше не вернется. Недаром банки, которые давали синие, в них крутили больше всего депозитов и заслуживали доверие и репутацию, потому что давали норм деньги, а не фуфло, которое надо потом думать как обменять и слить
Вибачте - ви мене згадали - тому не зміг пройти повз... Мої повідомлення зовсім не стосувались того що ви пишете. Просто одна людина, яка як їй здається обізнана з банківським законодавством - насправді писала маячню. Все що я хотів сказати - це що немає такого як повернення отриманих грошей через 15 хв. після видаткової операції. Достукатись до мізків опонента так і не зміг. З тим що ви пишете в принципі згоден і ніколи цьому не суперечив. Просто не вчасно зрозумів що маю випадок з... нікого не хочу ображати - з типовим "кузьмічем" (якщо хто не знає - є таке поняття в певних колах). Втім то таке. Проїхали.