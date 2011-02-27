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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 929930931932
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 08:59

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Альянс - все как в таблице ?
Комиссию не поднял?
Бонус всё ещё в силе ?
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:09

  emeta написав:Альянс - все как в таблице ?
Комиссию не поднял?
Бонус всё ещё в силе ?

Да, как в таблице.
Нет, не поднял.
Да, в силе.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:11

Изменился курс банка Аккорд с 36.9899 на 37.3900 грн/$ . Разница: +0.4001

20-е место )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:13

  mustbe написав:Изменился курс банка Аккорд с 36.9899 на 37.3900 грн/$ . Разница: +0.4001

Неприємна новина. Але дякую, що повідомили.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:15

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Рояль - все. По 37,39 теперь играет.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:17

Мотор, ограничен приём средств на депозит. Готовится наверное к отплытию до ФГ
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:18

Думаю в ближ. время карусель будет начинаться от 37,20
Игорь Алексеевич
 
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