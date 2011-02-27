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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 08:59
Альянс - все как в таблице ?
Комиссию не поднял?
Бонус всё ещё в силе ?
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emeta
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:09
emeta написав:
Альянс - все как в таблице ?
Комиссию не поднял?
Бонус всё ещё в силе ?
Да, как в таблице.
Нет, не поднял.
Да, в силе.
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mustbe
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:11
Изменился курс банка Аккорд с 36.9899 на 37.3900 грн/$ . Разница: +0.4001
20-е место )
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mustbe
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:13
mustbe написав:
Изменился курс банка Аккорд с 36.9899 на 37.3900 грн/$ . Разница: +0.4001
Неприємна новина. Але дякую, що повідомили.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:15
Рояль - все. По 37,39 теперь играет.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:17
Мотор, ограничел приём средств на депозит. Готовится наверное к отплытию до ФГ
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 28 сер, 2023 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:18
Думаю в ближ. время карусель будет начинаться от 37,20
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:20
Investor_K написав: mustbe написав:
Изменился курс банка Аккорд с 36.9899 на 37.3900 грн/$ . Разница: +0.4001
Неприємна новина. Але дякую, що повідомили.
"шото знают!" ?
или... "все побежали- и я побежал"
"удар в спину"
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:33
Игорь Алексеевич написав:
Мотор, ограничел приём средств на депозит. Готовится наверное к отплытию до ФГ
Сошел с дистанции...
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:37
А тем временем курс в обменниках не радует для карусели.
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