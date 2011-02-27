забавно, что если(когда) вот уже сейчас курсы налички опять упадут - то и конверты опять в маргинальной нише окажутся.
И гривневые 19% на 3 мес. опять вырулят
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:39
забавно, что если(когда) вот уже сейчас курсы налички опять упадут - то и конверты опять в маргинальной нише окажутся.
И гривневые 19% на 3 мес. опять вырулят
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:39
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:43
Грн. выграет по 19%, но надо сливки снимать в июле. Думаю, что это тоже последний мес. по 19%, а далее на 2% упадём вниз.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 28 сер, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:55
Аккорд
Аккорд с утра 28.08 повысил курс доллара на депозит с 36.99 на 37.39. Так же снизил курс покупки наличного доллара до 37.90
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:04
Сдал на прошлой недели по 38,65 для Аккорда. Хотел сегодня разм. на карусели. Значит Аккорд попросил занести ему грн. на 3мес. под 19%. Через три мес. если будет ж... с курсом, то тогда перекину на карусель. Думаю к весне устаканится - синие, зелёные, года и т.д.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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