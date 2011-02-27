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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 930931932933
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:39

забавно, что если(когда) вот уже сейчас курсы налички опять упадут - то и конверты опять в маргинальной нише окажутся. :mrgreen:

И гривневые 19% на 3 мес. опять вырулят 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:39

  nord написав:
  Игорь Алексеевич написав:Мотор, ограничел приём средств на депозит. Готовится наверное к отплытию до ФГ

Сошел с дистанции...
Испугался F-16 :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:43

  flysoulfly написав:забавно, что если(когда) вот уже сейчас курсы налички опять упадут - то и конверты опять в маргинальной нише окажутся. :mrgreen:

И гривневые 19% на 3 мес. опять вырулят 8)
Грн. выграет по 19%, но надо сливки снимать в июле. Думаю, что это тоже последний мес. по 19%, а далее на 2% упадём вниз.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 28 сер, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:47

:mrgreen: плюс в гривнедепо опять никаких проблем с мотлохом и не синими
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:55

Аккорд

Аккорд с утра 28.08 повысил курс доллара на депозит с 36.99 на 37.39. Так же снизил курс покупки наличного доллара до 37.90
olechkakiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:04

  flysoulfly написав::mrgreen: плюс в гривнедепо опять никаких проблем с мотлохом и не синими

Сдал на прошлой недели по 38,65 для Аккорда. Хотел сегодня разм. на карусели. Значит Аккорд попросил занести ему грн. на 3мес. под 19%. Через три мес. если будет ж... с курсом, то тогда перекину на карусель. Думаю к весне устаканится - синие, зелёные, года и т.д.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:конверты опять в маргинальной нише окажутся


Конверти зараз дають до 4-х разів більше, ніж валютні ОВДП, до 6-и разів більше, ніж валютні депозити, і в 2-3 рази більше, ніж облігації казначейства США. То в якій маргінальній ніші вони знаходяться?
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