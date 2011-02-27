RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 926927928929
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:43

  flysoulfly написав:забавно, что если(когда) вот уже сейчас курсы налички опять упадут - то и конверты опять в маргинальной нише окажутся. :mrgreen:

И гривневые 19% на 3 мес. опять вырулят 8)
Грн. выграет по 19%, но надо сливки снимать в июле. Думаю, что это тоже последний мес. по 19%, а далее на 2% упадём вниз.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 28 сер, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7031
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 09:55

Аккорд

Аккорд с утра 28.08 повысил курс доллара на депозит с 36.99 на 37.39. Так же снизил курс покупки наличного доллара до 37.90
olechkakiev
 
Повідомлень: 10
З нами з: 24.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:04

  flysoulfly написав::mrgreen: плюс в гривнедепо опять никаких проблем с мотлохом и не синими

Сдал на прошлой недели по 38,65 для Аккорда. Хотел сегодня разм. на карусели. Значит Аккорд попросил занести ему грн. на 3мес. под 19%. Через три мес. если будет ж... с курсом, то тогда перекину на карусель. Думаю к весне устаканится - синие, зелёные, года и т.д.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7031
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 10:26

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  flysoulfly написав:конверты опять в маргинальной нише окажутся


Конверти зараз дають до 4-х разів більше, ніж валютні ОВДП, до 6-и разів більше, ніж валютні депозити, і в 2-3 рази більше, ніж облігації казначейства США. То в якій маргінальній ніші вони знаходяться?
Economist
 
Повідомлень: 171
З нами з: 04.11.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 12:01

  Economist написав:
  flysoulfly написав:конверты опять в маргинальной нише окажутся


Конверти зараз дають до 4-х разів більше, ніж валютні ОВДП, до 6-и разів більше, ніж валютні депозити, і в 2-3 рази більше, ніж облігації казначейства США. То в якій маргінальній ніші вони знаходяться?
статистически - в арифметической, все последние 4 месяца.

Такая гиперприбыль для вложений мировых финансовых воротил открыта была :mrgreen: Шото не очень они набежали за прибылью :mrgreen:

через 3 месяца новый круг карусели будет точно?

или, скорее, круг будет, но маленькиймаленький, типа
по 37,70 покупка оптами БЕЛЫХ, 37,40 продажа на карусель ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2563
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1046 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:06

Восток додаток

  Danik написав:Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.

Є відповідь?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14097
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 15:16

  sens написав:
  Danik написав:Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.

Є відповідь?

Ніт.
Danik
 
Повідомлень: 602
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2247 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 926927928929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 327, 328, 329
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3286 339437
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 сер, 2023 10:51
sens
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2210)
28.08.2023 15:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.