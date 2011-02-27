|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:43
flysoulfly написав:
забавно, что если(когда) вот уже сейчас курсы налички опять упадут - то и конверты опять в маргинальной нише окажутся.
И гривневые 19% на 3 мес. опять вырулят
Грн. выграет по 19%, но надо сливки снимать в июле. Думаю, что это тоже последний мес. по 19%, а далее на 2% упадём вниз.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 28 сер, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7031
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:55
Аккорд с утра 28.08 повысил курс доллара на депозит с 36.99 на 37.39. Так же снизил курс покупки наличного доллара до 37.90
-
olechkakiev
-
-
- Повідомлень: 10
- З нами з: 24.12.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:04
flysoulfly написав:
:mrgreen: плюс в гривнедепо опять никаких проблем с мотлохом и не синими
Сдал на прошлой недели по 38,65 для Аккорда. Хотел сегодня разм. на карусели. Значит Аккорд попросил занести ему грн. на 3мес. под 19%. Через три мес. если будет ж... с курсом, то тогда перекину на карусель. Думаю к весне устаканится - синие, зелёные, года и т.д.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7031
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:26
flysoulfly написав:
конверты опять в маргинальной нише окажутся
Конверти зараз дають до 4-х разів більше, ніж валютні ОВДП, до 6-и разів більше, ніж валютні депозити, і в 2-3 рази більше, ніж облігації казначейства США. То в якій маргінальній ніші вони знаходяться?
-
Economist
-
-
- Повідомлень: 171
- З нами з: 04.11.21
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:01
Economist написав: flysoulfly написав:
конверты опять в маргинальной нише окажутся
Конверти зараз
дають до 4-х разів більше, ніж валютні ОВДП, до 6-и разів більше, ніж валютні депозити, і в 2-3 рази більше, ніж облігації казначейства США. То в якій маргінальній ніші вони знаходяться?
статистически - в арифметической, все последние 4 месяца.
Такая гиперприбыль для вложений мировых финансовых воротил открыта была
Шото не очень они набежали за прибылью
через 3 месяца новый круг карусели будет точно?
или, скорее, круг будет, но маленькиймаленький, типа
по 37,70 покупка оптами БЕЛЫХ, 37,40 продажа на карусель ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2563
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1046 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:06
Danik написав:
Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.
Є відповідь?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 14097
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 776 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:16
sens написав: Danik написав:
Ні. Теж саме. Жду відповіді з гарячої дінії.
Є відповідь?
Ніт.
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2247 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3286
|339439
|
Пон 28 сер, 2023 10:51
sens
|
|77
|58938
|
|
|5
|26950
|
|