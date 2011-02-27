Грн. выграет по 19%, но надо сливки снимать в июле. Думаю, что это тоже последний мес. по 19%, а далее на 2% упадём вниз.
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Додано: Пон 28 сер, 2023 09:43
Грн. выграет по 19%, но надо сливки снимать в июле. Думаю, что это тоже последний мес. по 19%, а далее на 2% упадём вниз.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 28 сер, 2023 09:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 сер, 2023 09:55
Аккорд
Аккорд с утра 28.08 повысил курс доллара на депозит с 36.99 на 37.39. Так же снизил курс покупки наличного доллара до 37.90
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:04
Сдал на прошлой недели по 38,65 для Аккорда. Хотел сегодня разм. на карусели. Значит Аккорд попросил занести ему грн. на 3мес. под 19%. Через три мес. если будет ж... с курсом, то тогда перекину на карусель. Думаю к весне устаканится - синие, зелёные, года и т.д.
Додано: Пон 28 сер, 2023 10:26
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Пон 28 сер, 2023 12:01
статистически - в арифметической, все последние 4 месяца.
Такая гиперприбыль для вложений мировых финансовых воротил открыта была Шото не очень они набежали за прибылью
через 3 месяца новый круг карусели будет точно?
или, скорее, круг будет, но маленькиймаленький, типа
по 37,70 покупка оптами БЕЛЫХ, 37,40 продажа на карусель ?
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:06
Восток додаток
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:16
Додано: Пон 28 сер, 2023 15:39
Пришёл в отделение, спросил WTF?! Та же кура сказала: "ой, наверное, по ошибке, я сейчас сконвертирую обратно в депозитку" Обнаружила, что не получается. Пошла консультироваться к более опытным товарищам и узнала, что конверту гривневая карта всё таки не привязывается и поэтому у меня преобразовалась в реформ и через месяц меня побреют на 10 копеек, оставшиеся на ней от котлеты. Преобразовать обратно в депозитку можно, но требуется уже гривневый депо. Какой депо можно открыть за 10 грн не нашёл - вижу, что минимальный 100 (кура вообще говорила, что 1000) грн. С другой стороны, если чисто для конверта, то и реформ нормуль: один фиг бесплатное пополнение только налом, а если класть ровно ту сумму, что уйдёт на конверт, то на лишнее не побреют. Но можно и гривнедепо заодно - по ставкам на три месяца Рада пока лидер.
Додано: Пон 28 сер, 2023 16:26
moveton ,
один маленький вклад в одном маленьком банчике - а сколько впечатлений и приключений!
"Удивительное - рядом"
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