Додано: Пон 28 сер, 2023 15:39

moveton написав: mustbe написав: moveton написав: Может и обманули и нужно с неё ещё и гривневый депо на 10 грн открыть, чтобы активной считалась. Но период неактивности на ней всё таки полгода, поэтому проверять будет затруднительно. Может и обманули и нужно с неё ещё и гривневый депо на 10 грн открыть, чтобы активной считалась. Но период неактивности на ней всё таки полгода, поэтому проверять будет затруднительно.

Ничего затруднительного.

Моя депозитка превратилась в тыкву через неделю после открытия Ничего затруднительного.Моя депозитка превратилась в тыкву через неделю после открытия

Долго дали попользоваться, однако Мне уже этой ночью пришло извещение о замене плана - полтора дня депозитка прожила. Ну посмотрим на эту тыкву. На крайняк 10 копеек в месяц кажется не очень страшной потерей. Долго дали попользоваться, однакоМне уже этой ночью пришло извещение о замене плана - полтора дня депозитка прожила. Ну посмотрим на эту тыкву. На крайняк 10 копеек в месяц кажется не очень страшной потерей.

Пришёл в отделение, спросил WTF?! Та же кура сказала: "ой, наверное, по ошибке, я сейчас сконвертирую обратно в депозитку" Обнаружила, что не получается. Пошла консультироваться к более опытным товарищам и узнала, что конверту гривневая карта всё таки не привязывается и поэтому у меня преобразовалась в реформ и через месяц меня побреют на 10 копеек, оставшиеся на ней от котлеты. Преобразовать обратно в депозитку можно, но требуется уже гривневый депо. Какой депо можно открыть за 10 грн не нашёл - вижу, что минимальный 100 (кура вообще говорила, что 1000) грн. С другой стороны, если чисто для конверта, то и реформ нормуль: один фиг бесплатное пополнение только налом, а если класть ровно ту сумму, что уйдёт на конверт, то на лишнее не побреют. Но можно и гривнедепо заодно - по ставкам на три месяца Рада пока лидер.