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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 928929930931>
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18

Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів. З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року. Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів. Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 29 серпня 2023 року.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaks ... nih-kursiv
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:26

  Evgeny написав:Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів. З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року. Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів. Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 29 серпня 2023 року.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaks ... nih-kursiv

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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:27

  sens написав:
  Evgeny написав:Національний банк і надалі реалізовує оприлюднену Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Відповідно до неї дії Національного банку у межах першого етапу пом'якшення валютних обмежень спрямовуватимуться, зокрема, на мінімізацію множинності обмінних курсів. З цією метою Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам. Так, із 29 серпня 2023 року Національний банк:

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Нагадаємо, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року. Зазначені зміни сприятимуть переорієнтації частини попиту населення з готівкової іноземної валюти на безготівкову, адже операції з продажу безготівкової валюти банками є зручнішими та безпечнішими. Це дасть змогу зменшити різницю між готівковим та офіційним курсом. За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів. Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18", що набирає чинності з 29 серпня 2023 року.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/pomyaks ... nih-kursiv

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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:48

  guntherhouse777 написав:Клуб 200)

Або знову клуб 50 - це вже як подивитися. Буде ясніше, як побачимо курси.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:11

Це зручно аби тільки курс був)
До речі оформити 200К можна, а зняти за раз 100?
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:22

  ukr0014959 написав:Це зручно аби тільки курс був)
До речі оформити 200К можна, а зняти за раз 100?


Ага, шоб жизнь медом не казалась ))))))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:30

Пора новую ветку создавать - "Клуб безналичных 50 тыс грн" :lol:
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Ну это реально прогресс, а то уже запарило по 100к расфасовывать, то что у меня более-менее норм банки, которые по 37 брали, уже заняты были, не говоря о том, чтоб еще заработать на конверте. Хотел уже родственников подключать, но к счастью не понадобится, иначе б у них челюсть выпала от количества котлет) Но это значит, что в одном банке типа альфы, будет аккумулировано непрерывно 5400*4=21600$ что не очень хорошо, то что можно попасть под финмон или за двери выставят по курсу Нбу если финмону не понравитесь
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:38

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Вангую это уменьшит дельту по конвертам
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 22:45

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Клуб 200)

Або знову клуб 50 - це вже як подивитися. Буде ясніше, як побачимо курси.

Думаете, в этом кейсе профиту будет поболе?
guntherhouse777
 
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