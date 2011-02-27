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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 28 сер, 2023 23:08
Курс обменников сравняется с курсом банков и карусель уйдёт в прошлое.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 28 сер, 2023 23:55
ukr0014959 написав:
Це зручно аби тільки курс був)
До речі оформити 200К можна, а зняти за раз 100?
ага
а потом 50 и потом только гривней
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cohan
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Додано: Вів 29 сер, 2023 00:08
guntherhouse777 написав: klug написав: guntherhouse777 написав:
Клуб 200)
Або знову клуб 50 - це вже як подивитися. Буде ясніше, як побачимо курси.
Думаете, в этом кейсе профиту будет поболе?
Якщо банки не залуплять курси вище обмінок, то буде, принаймні за рахунок мінімального часу кола, але кедами треба запастися.
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klug
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Додано: Вів 29 сер, 2023 00:11
klug
И надо будет еще пачку карт открывать в каждом банке что-бы купить валюту на 20 коп дешевле улицы.
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Evgeny
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Додано: Вів 29 сер, 2023 00:18
Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?Чому при курсі в обмінках 40 банки продавали долари по 37.50?
Востаннє редагувалось посетитель
в Вів 29 сер, 2023 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 00:18
klug написав:
Якщо банки не залуплять курси вище обмінок, то буде, принаймні за рахунок мінімального часу кола, але кедами треба запастися.
Если банк щедрый, то в соответствии со своими расходами поставит курс продажи в 37-37.2 и комис на обнал любого безнала в 1-2%. И сносите кеды при покупке в обменке по 37.4 сколько хотите.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 00:21
посетитель написав:
Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?
Абсолютно ничего. Доказано подъёмом на гривну весной у Аккорда
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