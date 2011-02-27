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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 928929930931
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:08

Курс обменников сравняется с курсом банков и карусель уйдёт в прошлое.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 23:55

  ukr0014959 написав:Це зручно аби тільки курс був)
До речі оформити 200К можна, а зняти за раз 100?


ага
а потом 50 и потом только гривней :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:08

  guntherhouse777 написав:
  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Клуб 200)

Або знову клуб 50 - це вже як подивитися. Буде ясніше, як побачимо курси.

Думаете, в этом кейсе профиту будет поболе?

Якщо банки не залуплять курси вище обмінок, то буде, принаймні за рахунок мінімального часу кола, але кедами треба запастися.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:11

klug
И надо будет еще пачку карт открывать в каждом банке что-бы купить валюту на 20 коп дешевле улицы.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:18

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:
  klug написав:Якщо банки не залуплять курси вище обмінок, то буде, принаймні за рахунок мінімального часу кола, але кедами треба запастися.

Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?Чому при курсі в обмінках 40 банки продавали долари по 37.50?
Востаннє редагувалось посетитель в Вів 29 сер, 2023 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:18

  klug написав:Якщо банки не залуплять курси вище обмінок, то буде, принаймні за рахунок мінімального часу кола, але кедами треба запастися.

Если банк щедрый, то в соответствии со своими расходами поставит курс продажи в 37-37.2 и комис на обнал любого безнала в 1-2%. И сносите кеды при покупке в обменке по 37.4 сколько хотите.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 00:21

  посетитель написав:Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?

Абсолютно ничего. Доказано подъёмом на гривну весной у Аккорда :mrgreen:
moveton
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