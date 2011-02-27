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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 09:16
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
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kuzmich
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:42
kuzmich написав:
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
Все дуде вiдносно. І залежить від конкретного відділення в конкретний день. Мені два останніх рази Тася видала синіми з номерами підряд, а Райф 2006 роком але дещо "втомленими". Як буде через три місяця - взагалі прогнозувати не варто - усе може змінитись
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Alien
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:46
kuzmich написав:
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
Сразу идите к ним с дэкой, откуда дровишки. Райф любит этим заниматься.
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Игорь Алексеевич
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