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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 09:16
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
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kuzmich
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:42
kuzmich написав:
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
Все дуде вiдносно. І залежить від конкретного відділення в конкретний день. Мені два останніх рази Тася видала синіми з номерами підряд, а Райф 2006 роком але дещо "втомленими". Як буде через три місяця - взагалі прогнозувати не варто - усе може змінитись
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Alien
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:46
kuzmich написав:
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
Сразу идите к ним с дэкой, откуда дровишки. Райф любит этим заниматься.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:53
sens написав:
Вам знайомий Ідея-банк?
нам знайомий піреусьбанк та рвсбанк також. Це фінустанови,керманичі яких або жадібні або не працюють з ринком[/quote]
Рвсбанк колись пропонував досить цікаві продукти. Правда, давно це було.
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nord
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:54
moveton написав: посетитель написав:
Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?
Абсолютно ничего. Доказано подъёмом на гривну весной у Аккорда
ну, и кто у них открывался по этому "поднятому" курсу - чуть меньше, чем никто.
То, что Аккорд может делать хаотические и явно не вполне обдуманные движения - доказано временем.
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flysoulfly
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Додано: Вів 29 сер, 2023 09:57
Alien написав:
хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
Все буде вiдносно.
І залежить від конкретного відділення в конкретний день.
Як буде через три місяця - взагалі прогнозувати не варто - усе може змінитись
плюсую!
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flysoulfly
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:05
Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:12
Пионэры есть?
ну, т.е. конверт на 200К уже кто-нибудь открыл ?
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flysoulfly
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:25
flysoulfly написав: moveton написав: посетитель написав:
Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?
Абсолютно ничего. Доказано подъёмом на гривну весной у Аккорда
ну, и кто у них открывался по этому "поднятому" курсу - чуть меньше, чем никто.
То, что Аккорд может делать хаотические и явно не вполне обдуманные движения - доказано временем.
Само собой. Но мешало же задирать курс ничего? Рационально ли это для конкретного банка - это уже другой вопрос. Может даже в том моменте для Аккорда оно было оправдано. Как я понимаю, депозитная масса уже не требовалась и попробовали бороться за доходность. Может даже и получилось бы чего, если бы курс остался 39+, а не как раз в это время улетев нише плинтуса. А может там, как в известном рассказе, начальником генератор случайных чисел работает и смысл искать не стоит
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