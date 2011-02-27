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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 930931932933934>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:16

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:42

  kuzmich написав:в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит

Все дуде вiдносно. І залежить від конкретного відділення в конкретний день. Мені два останніх рази Тася видала синіми з номерами підряд, а Райф 2006 роком але дещо "втомленими". Як буде через три місяця - взагалі прогнозувати не варто - усе може змінитись
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:46

  kuzmich написав:в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит

Сразу идите к ним с дэкой, откуда дровишки. Райф любит этим заниматься.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:53

  sens написав:Вам знайомий Ідея-банк?

нам знайомий піреусьбанк та рвсбанк також. Це фінустанови,керманичі яких або жадібні або не працюють з ринком[/quote]

Рвсбанк колись пропонував досить цікаві продукти. Правда, давно це було.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:54

  moveton написав:
  посетитель написав:Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?
Абсолютно ничего. Доказано подъёмом на гривну весной у Аккорда
ну, и кто у них открывался по этому "поднятому" курсу - чуть меньше, чем никто.
То, что Аккорд может делать хаотические и явно не вполне обдуманные движения - доказано временем.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:57

  Alien написав:
хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит

Все буде вiдносно.
І залежить від конкретного відділення в конкретний день.

Як буде через три місяця - взагалі прогнозувати не варто - усе може змінитись

плюсую!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:05

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Я правильно розумію, якщо в мене є гривнева Радакартка то при відкритті конверт депозиту мені автоматично надають доларовий рахунок. По закінченні терміну дії депозиту, я йду у відділення і знімаю депо в готівку без комісій? Все так? Чи є якісь підводні камені?
maximus4999
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:12

Пионэры есть?
ну, т.е. конверт на 200К уже кто-нибудь открыл ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:25

  flysoulfly написав:
  moveton написав:
  посетитель написав:Доречі, завжди цікаво було, а що їм заважало лупити курси на конвертаційні депозити?
Абсолютно ничего. Доказано подъёмом на гривну весной у Аккорда
ну, и кто у них открывался по этому "поднятому" курсу - чуть меньше, чем никто.
То, что Аккорд может делать хаотические и явно не вполне обдуманные движения - доказано временем.

Само собой. Но мешало же задирать курс ничего? Рационально ли это для конкретного банка - это уже другой вопрос. Может даже в том моменте для Аккорда оно было оправдано. Как я понимаю, депозитная масса уже не требовалась и попробовали бороться за доходность. Может даже и получилось бы чего, если бы курс остался 39+, а не как раз в это время улетев нише плинтуса. А может там, как в известном рассказе, начальником генератор случайных чисел работает и смысл искать не стоит :D
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:33

Таблица переехала по адресу: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
mustbe
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