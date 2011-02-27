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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 10:34
kuzmich написав:
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
Да, сейчас Райф должен быть выше в табличке уважаемого mustbe. Теперь и кеды стаптывать придётся меньше. Глядишь, может и нормальные банки станут предлагать что-то вкуснее после того, как котлета стала толще в 2 раза.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:52
ВЕСЕЛЬЧАК У написав: kuzmich написав:
в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит
Да, сейчас Райф должен быть выше в табличке уважаемого mustbe. Теперь и кеды стаптывать придётся меньше. Глядишь, может и нормальные банки станут предлагать что-то вкуснее после того, как котлета стала толще в 2 раза.
та теперь даже до второго десятка списка фактически никто из карусельщиков не дойдет. Выше 40 поставили мечтатели...
Продавцы кед в ауте!
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Додано: Вів 29 сер, 2023 10:59
Есть уверенность, что все банки будут открывать на 200 к? И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:03
Economist написав:
И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?
моно и а-банк уже поменяли на 200
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:03
Economist написав:
И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?
Один точно есть:
Sense Bank написав:Вже можна:
Купувати вдвічі більше валюти для розміщення на депозит від 3 місяців – до 200 000 гривень в еквіваленті на місяць для одного клієнта.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:05
Economist написав:
Есть уверенность, что все банки будут открывать на 200к ?
нет,
но "...дан приказ ему на ̶з̶а̶п̶а̶д̶ ̶ ̶ 200
..."©
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:09
Economist
сенс поменял. звонили зазывали уже)
львов, тас, альянс пока нет
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:11
Economist написав:
Есть уверенность, что все банки будут открывать на 200 к? И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?
Думаю - на этой неделе все переедут.
Да и в настройках можно указать сумму 100к, тогда будет видна старая картина
После переезда на 200:
Райф - ставка 2% по депо
ТАС-офлайн - комис за обмен 0.8% = 0.5% + 600грн.
Востаннє редагувалось mustbe
в Вів 29 сер, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:17
доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
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mephala
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Додано: Вів 29 сер, 2023 11:24
mephala написав:
доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
а была где? (пять дней? )
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