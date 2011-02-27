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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 931932933934>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:34

  kuzmich написав:в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит


Да, сейчас Райф должен быть выше в табличке уважаемого mustbe. Теперь и кеды стаптывать придётся меньше. Глядишь, может и нормальные банки станут предлагать что-то вкуснее после того, как котлета стала толще в 2 раза.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:52

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  kuzmich написав:в райфе на депо от 5к платят 2%, если закачать будущие 200к, то хоть депо нормальными бумажками получить можно в отличие от туалетной бумаги, которую тас парит

Да, сейчас Райф должен быть выше в табличке уважаемого mustbe. Теперь и кеды стаптывать придётся меньше. Глядишь, может и нормальные банки станут предлагать что-то вкуснее после того, как котлета стала толще в 2 раза.
:mrgreen: та теперь даже до второго десятка списка фактически никто из карусельщиков не дойдет. Выше 40 поставили мечтатели...
Продавцы кед в ауте!
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 10:59

  mustbe написав:Таблица переехала по адресу: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну


Есть уверенность, что все банки будут открывать на 200 к? И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Economist написав:И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?

моно и а-банк уже поменяли на 200
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:03

  Economist написав:И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?

Один точно есть:
  Sense Bank написав:Вже можна: Купувати вдвічі більше валюти для розміщення на депозит від 3 місяців – до 200 000 гривень в еквіваленті на місяць для одного клієнта.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:05

  Economist написав:
  mustbe написав:Таблица переехала по адресу: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Есть уверенность, что все банки будут открывать на 200к ?
нет,
но "...дан приказ ему на ̶з̶а̶п̶а̶д̶ ̶ ̶ 200..."©
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:09

Economist

сенс поменял. звонили зазывали уже)

львов, тас, альянс пока нет
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:11

  Economist написав:Есть уверенность, что все банки будут открывать на 200 к? И уже есть хотя бы один банк, кто поменял 100 на 200к?

Думаю - на этой неделе все переедут.
Да и в настройках можно указать сумму 100к, тогда будет видна старая картина

После переезда на 200:
Райф - ставка 2% по депо
ТАС-офлайн - комис за обмен 0.8% = 0.5% + 600грн.
Востаннє редагувалось mustbe в Вів 29 сер, 2023 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:17

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:24

  mephala написав:доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
а была где? (пять дней? )
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