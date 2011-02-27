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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 931932933934
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:39

Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:42

  s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування

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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:47

  mustbe написав:
  s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування

На сайте - всё по-старому.
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Ця інфа була по телефону від менеджера. Сьогодні буду у відділенні, уточню
s17012017
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