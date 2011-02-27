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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:24

  mephala написав:доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
а была где? (пять дней? )
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:39

Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування
s17012017
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:42

  s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування

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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:47

  mustbe написав:
  s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування

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Ця інфа була по телефону від менеджера. Сьогодні буду у відділенні, уточню
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Если с такими темпами курс будет идти вниз, то к вечеру увидим 37,50 в обменниках
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:04

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

mustbe написав:
  s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування

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Аналогично мне озвучили, но задачи открыться не было, приходил вчерашний бонус забирал - можно до 200 и по курсу 37,15
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:14

mustbe в телеграмі теж підтвердили

Курси для депозитів грн/валюта на: USD 37,15гривень. EURO 40,30 гривень.
deshukr
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:26

  Chicheva написав:
mustbe написав:
  s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування

На сайте - всё по-старому.
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Аналогично мне озвучили, но задачи открыться не было, приходил вчерашний бонус забирал - можно до 200 и по курсу 37,15


стало интересно, и позвонил в отделение банка, да сегодня в альянсе курс 37,15 а евро 40,3 , и говорит курс каждый день меняется :roll:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:30

  Raymond написав:стало интересно, и позвонил в отделение банка, да сегодня в альянсе курс 37,15 а евро 40,3 , и говорит курс каждый день меняется :roll:


В табличке Поликом и ТАС(офлайн) снизили курсы. Сейчас жесткая конкуренция пойдет в первой десятке. Вторая десятка будет сидеть на заборе со своими 37,20-37,35
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:45

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Доброго дня!
не зрозуміло, чому в таблиці пише курс Євро в Прокредит 40.30, якщо він насправді 40.55 + комісія 30 євро = 41.07 грн виходить за євро. Що дууууже дорого
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Sunny81C
 
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