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Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування
s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування
s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування
На сайте - всё по-старому. Ждём подтверждение
Ця інфа була по телефону від менеджера. Сьогодні буду у відділенні, уточню
s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування
На сайте - всё по-старому. Ждём подтверждение
Аналогично мне озвучили, но задачи открыться не было, приходил вчерашний бонус забирал - можно до 200 и по курсу 37,15
s17012017 написав:Сьогодні мав встигнути вскочити в Альянс, проте не встиг - піджало з двох боків)) Альянс - 37,15. І менеджер сказала, що курс буде змінюватись кожного дня, але по якому алгоритму, поки не уточняв. Mustbe, можете внести корегування
На сайте - всё по-старому. Ждём подтверждение
Аналогично мне озвучили, но задачи открыться не было, приходил вчерашний бонус забирал - можно до 200 и по курсу 37,15
стало интересно, и позвонил в отделение банка, да сегодня в альянсе курс 37,15 а евро 40,3 , и говорит курс каждый день меняется