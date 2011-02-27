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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 12:59
Evgeny написав: Raymond написав:
стало интересно, и позвонил в отделение банка, да сегодня в альянсе курс 37,15 а евро 40,3 , и говорит курс каждый день меняется
В табличке Поликом и ТАС(офлайн) снизили курсы. Сейчас жесткая конкуренция пойдет в первой десятке. Вторая десятка будет сидеть на заборе со своими 37,20-37,35
странная ситуация, как только курс начал наличный понижаться, тут вдруг банки у которых были низкие курсы наоборот вдруг их подняли. Тли инерция, может снова пойдут скоро курсы кто ниже. либо курс рванет вверх наличный.
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Raymond
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Додано: Вів 29 сер, 2023 13:04
Альянс - 37.15 - 15-е место
Аминь
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mustbe
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Додано: Вів 29 сер, 2023 13:08
Sunny81C написав:
Доброго дня!
не зрозуміло, чому в таблиці пише курс Євро в Прокредит 40.30, якщо він насправді 40.55 + комісія 30 євро = 41.07 грн виходить за євро. Що дууууже дорого
Ничего не понял. Какие 30 евро комиса ? О чём речь ?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 13:18
mustbe
комісія при купівлі валюти = 30 євро.
Тому мені цікаво, як інші купують валюту в Прокредит без косімії та ще й за нижчим курсом? можливо, хтось поділиться своїм досвідом
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