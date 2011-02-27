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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 932933934935
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:59

  Evgeny написав:
  Raymond написав:стало интересно, и позвонил в отделение банка, да сегодня в альянсе курс 37,15 а евро 40,3 , и говорит курс каждый день меняется :roll:


В табличке Поликом и ТАС(офлайн) снизили курсы. Сейчас жесткая конкуренция пойдет в первой десятке. Вторая десятка будет сидеть на заборе со своими 37,20-37,35



странная ситуация, как только курс начал наличный понижаться, тут вдруг банки у которых были низкие курсы наоборот вдруг их подняли. Тли инерция, может снова пойдут скоро курсы кто ниже. либо курс рванет вверх наличный.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:04

Альянс - 37.15 - 15-е место
Аминь
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:08

  Sunny81C написав:Доброго дня!
не зрозуміло, чому в таблиці пише курс Євро в Прокредит 40.30, якщо він насправді 40.55 + комісія 30 євро = 41.07 грн виходить за євро. Що дууууже дорого

Ничего не понял. Какие 30 евро комиса ? О чём речь ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:18

mustbe
комісія при купівлі валюти = 30 євро.
Тому мені цікаво, як інші купують валюту в Прокредит без косімії та ще й за нижчим курсом? можливо, хтось поділиться своїм досвідом
Sunny81C
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:46

  Sunny81C написав:mustbe
комісія при купівлі валюти = 30 євро.
Тому мені цікаво, як інші купують валюту в Прокредит без косімії та ще й за нижчим курсом? можливо, хтось поділиться своїм досвідом
Ничего не понимаю. 40.42 в табличке курс. 30 евро это дичь какая-то.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Евро продал немного более 41. Хочется откупиться, но глобальные ожидания вниз.
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Шановні друзі, так що скажете - куди будемо нести долари в жовтні-лютому - на ОВДП чи в каруселі "200+50 в місяць", або іншими словами - цікаво - чи буде один курс в обмінках та по картках в банках?
ЗІС-5
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:43

  mustbe написав:
  Sunny81C написав:Доброго дня!
не зрозуміло, чому в таблиці пише курс Євро в Прокредит 40.30, якщо він насправді 40.55 + комісія 30 євро = 41.07 грн виходить за євро. Що дууууже дорого

Ничего не понял. Какие 30 евро комиса ? О чём речь ?



перейменуйте гілку в Клуб 200К :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ЗІС-5 написав:Шановні друзі, так що скажете - куди будемо нести долари в жовтні-лютому - на ОВДП чи в каруселі "200+50 в місяць", або іншими словами - цікаво - чи буде один курс в обмінках та по картках в банках?


Поживем - побачим
Economist
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:12

  ЗІС-5 написав:Шановні друзі, так що скажете - куди будемо нести долари в жовтні-лютому - на ОВДП чи в каруселі "200+50 в місяць", або іншими словами - цікаво - чи буде один курс в обмінках та по картках в банках?


гривневі ОВДП, очевидно ж )))
vkladchiik
 
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