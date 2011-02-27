Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
ЗІС-5 написав:Шановні друзі, так що скажете - куди будемо нести долари в жовтні-лютому - на ОВДП чи в каруселі "200+50 в місяць", або іншими словами - цікаво - чи буде один курс в обмінках та по картках в банках?
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Дякую. Мне эти банки даже со старыми лимитами не интересны)))