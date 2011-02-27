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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 934935936937>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:21

[quote="5615420:Sunny81C"]Доброго дня!
не зрозуміло, чому в таблиці пише курс Євро в Прокредит 40.30, якщо він насправді 40.55 + комісія 30 євро = 41.07 грн виходить за євро. Що дууууже дорого

Вказаний умовний курс ойро (40,58). Заявку банк закриє за поточним курсом міжбанку, на сьогодні десь 39,90 + комісія 1,25%, залишок гривні повернуть на карту. При оформлені заявки можете змінити курс, наприклад вказати 40,00, і виходячи з нього рахувати необхідну кількість гривні + комісія. Але якщо міжбанк стрибне вище 40, то заявку не закриють.
До речі, в таблиці Mustbe по ПроКредиту зазаначена комісія 1%, може я чогось не знаю?
Востаннє редагувалось andrey_teteryatnik в Вів 29 сер, 2023 17:02, всього редагувалось 1 раз.
andrey_teteryatnik
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:46

  mustbe написав:Альянс - 37.15 - 15-е место
"самострел" :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:10

  vkladchiik написав:
  ЗІС-5 написав:Шановні друзі, так що скажете - куди будемо нести долари в жовтні-лютому - на ОВДП чи в каруселі "200+50 в місяць", або іншими словами - цікаво - чи буде один курс в обмінках та по картках в банках?


гривневі ОВДП, очевидно ж )))
військові без обмежень
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:24

Economist

Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:55

  vkladchiik написав:Economist

Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html

У Ради теж уже все працює з врахуванням змін.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:11

  vkladchiik написав:Economist

Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html


Дякую. Мне эти банки даже со старыми лимитами не интересны)))

Из привлекательного сейчас Рада
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:18

  vkladchiik написав:Economist

Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html

Юнекс також подвоїв
alter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:21

  alter написав:
  vkladchiik написав:Economist

Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html

Юнекс також подвоїв

Ну у юнекса відкриття конвертів не через застосунок, тому їм ще рано до цього списку ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:37

  Evgeny написав:
  vkladchiik написав:Economist

Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html


Дякую. Мне эти банки даже со старыми лимитами не интересны)))

Из привлекательного сейчас Рада

А Львов?
Востаннє редагувалось nord в Вів 29 сер, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:37

  Alien написав:У Ради теж уже все працює з врахуванням змін.


Хіба у Ради нормальний застосунок?
Почитав відгуки на гугл плей, там дуже багато 1*
vkladchiik
 
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