Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
[quote="5615420:Sunny81C"]Доброго дня! не зрозуміло, чому в таблиці пише курс Євро в Прокредит 40.30, якщо він насправді 40.55 + комісія 30 євро = 41.07 грн виходить за євро. Що дууууже дорого
Вказаний умовний курс ойро (40,58). Заявку банк закриє за поточним курсом міжбанку, на сьогодні десь 39,90 + комісія 1,25%, залишок гривні повернуть на карту. При оформлені заявки можете змінити курс, наприклад вказати 40,00, і виходячи з нього рахувати необхідну кількість гривні + комісія. Але якщо міжбанк стрибне вище 40, то заявку не закриють. До речі, в таблиці Mustbe по ПроКредиту зазаначена комісія 1%, може я чогось не знаю?
Востаннє редагувалось andrey_teteryatnik в Вів 29 сер, 2023 17:02, всього редагувалось 1 раз.
ЗІС-5 написав:Шановні друзі, так що скажете - куди будемо нести долари в жовтні-лютому - на ОВДП чи в каруселі "200+50 в місяць", або іншими словами - цікаво - чи буде один курс в обмінках та по картках в банках?
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Дякую. Мне эти банки даже со старыми лимитами не интересны)))
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Юнекс також подвоїв
Ну у юнекса відкриття конвертів не через застосунок, тому їм ще рано до цього списку
Оновлені ліміти по 200 тис. грн сьогодні вже з'явилися в застосунках ПриватБанку, Сенс Банку, А-Банку, Райффайзен Банку, банку «Південний», Укргазбанку, проєктів monobank (працює на базі Універсал Банку) та IZI (працює на базі ТАСкомбанку). https://finclub.net/ua/news/banky-pocha ... s-hrn.html
Дякую. Мне эти банки даже со старыми лимитами не интересны)))
Из привлекательного сейчас Рада
А Львов?
Востаннє редагувалось nord в Вів 29 сер, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.