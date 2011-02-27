|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:40
vkladchiik написав:
Хіба у Ради нормальний застосунок?
Почитав відгуки на гугл плей, там дуже багато 1*
Вам "шашечки или ехать"?
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 605
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2247 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:01
У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 135
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:14
Snower написав:
У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
А як потім забирати кошти?
Комісії, попередній запис, пошук відділення? Як з цим.
-
vkladchiik
-
-
- Повідомлень: 431
- З нами з: 30.07.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:32
Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )
Круто он продажу уронил
-
Evgeny
-
1
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 38752
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3735 раз.
- Подякували: 11948 раз.
-
- Профіль
-
52
27
2
2
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:47
Evgeny написав:
Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )
Круто он продажу уронил
Приват резко курс вниз. Завтра значит ещё упадёт. Карусель в историю через пару дней. Или всё равно будет народ играть, если в обменнике свободно будет 37,4, а в банках на карусели 37,3?
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7046
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3331
|344170
|
|
|77
|58944
|
|
|5
|26958
|
|