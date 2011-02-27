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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 934935936937
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:40

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:Хіба у Ради нормальний застосунок?
Почитав відгуки на гугл плей, там дуже багато 1*

Вам "шашечки или ехать"?
Danik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:14

  Snower написав:У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.


А як потім забирати кошти?

Комісії, попередній запис, пошук відділення? Як з цим.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:32

Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )

Круто он продажу уронил
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:47

  Evgeny написав:Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )

Круто он продажу уронил
Приват резко курс вниз. Завтра значит ещё упадёт. Карусель в историю через пару дней. Или всё равно будет народ играть, если в обменнике свободно будет 37,4, а в банках на карусели 37,3?
Игорь Алексеевич
 
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