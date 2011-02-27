Вам "шашечки или ехать"?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:40
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:01
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:14
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:32
Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )
Круто он продажу уронил
Додано: Вів 29 сер, 2023 18:47
Приват резко курс вниз. Завтра значит ещё упадёт. Карусель в историю через пару дней. Или всё равно будет народ играть, если в обменнике свободно будет 37,4, а в банках на карусели 37,3?
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