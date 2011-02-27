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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 17:40
vkladchiik написав:
Хіба у Ради нормальний застосунок?
Почитав відгуки на гугл плей, там дуже багато 1*
Вам "шашечки или ехать"?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:01
У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
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Snower
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:14
Snower написав:
У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
А як потім забирати кошти?
Комісії, попередній запис, пошук відділення? Як з цим.
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vkladchiik
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:32
Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )
Круто он продажу уронил
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Evgeny
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:47
Evgeny написав:
Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )
Круто он продажу уронил
Приват резко курс вниз. Завтра значит ещё упадёт. Карусель в историю через пару дней. Или всё равно будет народ играть, если в обменнике свободно будет 37,4, а в банках на карусели 37,3?
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:09
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:12
Snower написав:
У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
за хвилину там тільки створюється заявка на відкриття депозиту,
і якщо це робити в кінці дня то депо вони відкриють тільки наступного дня
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:26
Был в Альянсе.
На вопрос, по какому алгоритму и/или на основании чего курс доллара будет меняться каждый день, как было сказано утром, ответ: "не знаем".
На вопрос, может речь о ежедневном изменении курса касается лишь Ойро, ответ (с сомнениями): "нет, и доллара тоже".
На вопрос, каким образом можно ознакамливаться с актуальным курсом банка, ответ: "звонить на гарячку или в отделение".
На вопрос, почему о такой информации нельзя оперативно узнать из сайта банка, ответ: "Данные о курсе вносятся (типа) утром, а пока там всё это в программе обновится и будет доступно к просмотру, то будет уже вечер")) Т.е., когда наступит такой "вечер", то банк уже будет почти закрыт)) А на следующий день всё заново))
Сказал им, что это всё очень всем "удобно" - все вместе посмеялись)
П.С. Девочки "плавают", сами ничего не в курсе. Время покажет
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s17012017
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Додано: Вів 29 сер, 2023 20:28
s17012017 написав:
Был в Альянсе.
На вопрос, по какому алгоритму и/или на основании чего курс доллара будет меняться каждый день, как было сказано утром, ответ: "не знаем".
На вопрос, может речь о ежедневном изменении курса касается лишь Ойро, ответ (с сомнениями): "нет, и доллара тоже".
На вопрос, каким образом можно ознакамливаться с актуальным курсом банка, ответ: "звонить на гарячку или в отделение".
На вопрос, почему о такой информации нельзя оперативно узнать из сайта банка, ответ: "Данные о курсе вносятся (типа) утром, а пока там всё это в программе обновится и будет доступно к просмотру, то будет уже вечер")) Т.е., когда наступит такой "вечер", то банк уже будет почти закрыт)) А на следующий день всё заново))
Сказал им, что это всё очень всем "удобно" - все вместе посмеялись)
П.С. Девочки "плавают", сами ничего не в курсе. Время покажет
Пусть плавают. Лишь не залетали.
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Investor_K
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