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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 935936937938
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Snower написав:Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45?
Купить то можно, а вот захотите ли вы их брать??? Вчера хотел забрать дол. в Аккорде. 2006г. нет, а др, вроде и хорошие, но если надо будет быстро сдать, то сразу линяем на курсе в обменнике. С др. годами туго у нас принимают. Конечно можно в банке поменять, но я писал про недавнию ситуацию с Аккордом. Несколько купюр он выдал плохого кач-ва. Решил сразу кинуть в тумбу Привата. Приват выплюнул. Зашёл в др. отделение Аккорда, которое было рядом с Приватом. Кассир пропустила через машинку и она их выплюнула. Кассир отказалась принимать их на свободный депозит. Заехал в то отделение Аккорда, который их мне дал. Кассир пропустила через свою машинку и приняла обратно на свободный депозит. Говорит, всё в норме с купюрами. Вот и задача - один и тот же банк, но получается с разными машинками...
Конечно если Вам надо с кем то рассчитаться, то можно любых годов. Но опять же, если в бизнесе, то там меняются любыми купюрами. А вот если надо что то купить у физика, то там сейчас все с лупой ходят и даже готовы платить банку за проверку купюр.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Snower написав:Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45?
Купить то можно, а вот захотите ли вы их брать??? Вчера хотел забрать дол. в Аккорде. 2006г. нет, а др, вроде и хорошие, но если надо будет быстро сдать, то сразу линяем на курсе в обменнике. С др. годами туго у нас принимают. Конечно можно в банке поменять, но я писал про недавнию ситуацию с Аккордом. Несколько купюр он выдал плохого кач-ва. Решил сразу кинуть в тумбу Привата. Приват выплюнул. Зашёл в др. отделение Аккорда, которое было рядом с Приватом. Кассир пропустила через машинку и она их выплюнула. Кассир отказалась принимать их на свободный депозит. Заехал в то отделение Аккорда, который их мне дал. Кассир пропустила через свою машинку и приняла обратно на свободный депозит. Говорит, всё в норме с купюрами. Вот и задача - один и тот же банк, но получается с разными машинками...
Конечно если Вам надо с кем то рассчитаться, то можно любых годов. Но опять же, если в бизнесе, то там меняются любыми купюрами. А вот если надо что то купить у физика, то там сейчас все с лупой ходят и даже готовы платить банку за проверку купюр.

Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
ещё один математик???)) 50000грн/37,45 = 1335дол.
1335дол*37,65 = 50267грн.
ради 267грн или в среднем 7 дол. - это для супер одарённых финансистов заниматься хернёй.))
а учесть бензин и кофе, то в минус можно уйти... :P
Хотя может вы любитель кардио с бутылкой водой из дома и с лоптями на ногах ходите по банкам, то тогда реально хороший заработок :P
Игорь Алексеевич
 
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