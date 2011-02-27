Игорь Алексеевич написав:

Snower написав: Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45? Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45?

Купить то можно, а вот захотите ли вы их брать??? Вчера хотел забрать дол. в Аккорде. 2006г. нет, а др, вроде и хорошие, но если надо будет быстро сдать, то сразу линяем на курсе в обменнике. С др. годами туго у нас принимают. Конечно можно в банке поменять, но я писал про недавнию ситуацию с Аккордом. Несколько купюр он выдал плохого кач-ва. Решил сразу кинуть в тумбу Привата. Приват выплюнул. Зашёл в др. отделение Аккорда, которое было рядом с Приватом. Кассир пропустила через машинку и она их выплюнула. Кассир отказалась принимать их на свободный депозит. Заехал в то отделение Аккорда, который их мне дал. Кассир пропустила через свою машинку и приняла обратно на свободный депозит. Говорит, всё в норме с купюрами. Вот и задача - один и тот же банк, но получается с разными машинками...Конечно если Вам надо с кем то рассчитаться, то можно любых годов. Но опять же, если в бизнесе, то там меняются любыми купюрами. А вот если надо что то купить у физика, то там сейчас все с лупой ходят и даже готовы платить банку за проверку купюр.