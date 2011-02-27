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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 29 сер, 2023 21:42
Игорь Алексеевич написав: Snower написав:
Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45?
Купить то можно, а вот захотите ли вы их брать??? Вчера хотел забрать дол. в Аккорде. 2006г. нет, а др, вроде и хорошие, но если надо будет быстро сдать, то сразу линяем на курсе в обменнике. С др. годами туго у нас принимают. Конечно можно в банке поменять, но я писал про недавнию ситуацию с Аккордом. Несколько купюр он выдал плохого кач-ва. Решил сразу кинуть в тумбу Привата. Приват выплюнул. Зашёл в др. отделение Аккорда, которое было рядом с Приватом. Кассир пропустила через машинку и она их выплюнула. Кассир отказалась принимать их на свободный депозит. Заехал в то отделение Аккорда, который их мне дал. Кассир пропустила через свою машинку и приняла обратно на свободный депозит. Говорит, всё в норме с купюрами. Вот и задача - один и тот же банк, но получается с разными машинками...
Конечно если Вам надо с кем то рассчитаться, то можно любых годов. Но опять же, если в бизнесе, то там меняются любыми купюрами. А вот если надо что то купить у физика, то там сейчас все с лупой ходят и даже готовы платить банку за проверку купюр.
Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
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sens
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:00
sens написав:
Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
ещё один математик???)) 50000грн/37,45 = 1335дол.
1335дол*37,65 = 50267грн.
ради 267грн или в среднем 7 дол. - это для супер одарённых финансистов заниматься хернёй.))
а учесть бензин и кофе, то в минус можно уйти...
Хотя может вы любитель кардио с бутылкой водой из дома и с лоптями на ногах ходите по банкам, то тогда реально хороший заработок
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:43
Одже, це нововведення великого ивпливу на обмінники не матимеме.
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Snower
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Додано: Вів 29 сер, 2023 22:59
Snower написав:
Одже, це нововведення великого ивпливу на обмінники не матимеме.
Эта постанова от НБУ интересна для особых случаев. Например у клиента на карту поступает зар. плата, пенсия или др. выплаты и ему нужна валюта в небольших объёмах. А у нас уже обсуждение идёт - прийти купить и бегом в обменник ради прибыли на чашку кофе. Интересно, а если в небольшое отделение предположим того же А Банка зайдёт в день 5-10 чел, то как они смогут отдать клиенту моментом валюту??? Если сегодня по карусели им надо звонить заранее и заказывать валюту. У нас предположим 2 раза в неделю на - вторник или четверг. Конечно думаю желающим с удовольствием отдадут весь мотлох, кто очень будет настаивать, ссылаться на законы и постановы получить срочно и сейчас.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08
Игорь Алексеевич написав:
кто очень будет настаивать, ссылаться на законы и постановы получить срочно и сейчас.
Это по какому такому закону банк обязан всегда иметь наличку в неограниченном количестве для выдачи денег с карт? А валюту менять - это и в мирные времена в банках было так себе. В каждом втором свободной налички нет (что гривны, что долларов) и могут предложить только открыть счёт, положить на него результат обмена и обналичить уже через заказ. У меня вот так счёт в ОТП завёлся при том, что единственное, что я с этим банком за десятилетия сделал - это тогда один раз пару сотен долларов ему продал.
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moveton
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:14
moveton написав: Игорь Алексеевич написав:
кто очень будет настаивать, ссылаться на законы и постановы получить срочно и сейчас.
Это по какому такому закону банк обязан всегда иметь наличку в неограниченном количестве для выдачи денег с карт? А валюту менять - это и в мирные времена в банках было так себе. В каждом втором свободной налички нет (что гривны, что долларов) и могут предложить только открыть счёт, положить на него результат обмена и обналичить уже через заказ. У меня вот так счёт в ОТП завёлся при том, что единственное, что я с этим банком за десятилетия сделал - это тогда один раз пару сотен долларов ему продал.
Он никому с улицы ничего не должен, но с удовольствием кассир отдаст мотлох, который лежит у неё с приноса от др. клиента. Помню в одном из банков один карлик кричал отдайте вклад, я не заказывал, я не знал, но мне сейчас надо мои дол.. Кассир предложила купюры, что были у неё и тогда он заново кричать, что такие не хочет брать...
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:27
Snower написав: J написав: Snower написав:
У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.
за хвилину там тільки створюється заявка на відкриття депозиту,
і якщо це робити в кінці дня то депо вони відкриють тільки наступного дня
Заява, так, але це вже від нас не залежить.
Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45?
там же еще комса за снятие будет. правда не везде, а кое где ее можно обойти.
и если надо товарные объемы, то по 50к\банк тоже не так-то просто их набрать
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flex123
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34
ТАСС- 0.8% = 0.5% (обмен) + 600 грн (3 мес) Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
Кто расшифрует??Выгоднее как открывать,в отделении,или онлайн?? Какую карту в гривнах нужно иметь чтоб без % пополнять ее?? Спасибо..Помню когда то писали еще зимой,но никак не могу то сообщение найти...Кто может-напомните пжл..
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osafly
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:42
osafly написав:
ТАСС- 0.8% = 0.5% (обмен) + 600 грн (3 мес) Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
Кто расшифрует??
Потому, что дальше в строчке этого депозита написано "% після закінчення строку дії договору повертаються на карту в гривні по курсу НБУ на день повернення". Ну и тело точно так же в гривнах возвращается. А у таких депозитов минимум полгода - требование НБУ. Зато нет ограничения по сумме, поэтому в данной теме оно оффтопик.
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moveton
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