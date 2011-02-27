RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 936937938939>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 21:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Snower написав:Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45?
Купить то можно, а вот захотите ли вы их брать??? Вчера хотел забрать дол. в Аккорде. 2006г. нет, а др, вроде и хорошие, но если надо будет быстро сдать, то сразу линяем на курсе в обменнике. С др. годами туго у нас принимают. Конечно можно в банке поменять, но я писал про недавнию ситуацию с Аккордом. Несколько купюр он выдал плохого кач-ва. Решил сразу кинуть в тумбу Привата. Приват выплюнул. Зашёл в др. отделение Аккорда, которое было рядом с Приватом. Кассир пропустила через машинку и она их выплюнула. Кассир отказалась принимать их на свободный депозит. Заехал в то отделение Аккорда, который их мне дал. Кассир пропустила через свою машинку и приняла обратно на свободный депозит. Говорит, всё в норме с купюрами. Вот и задача - один и тот же банк, но получается с разными машинками...
Конечно если Вам надо с кем то рассчитаться, то можно любых годов. Но опять же, если в бизнесе, то там меняются любыми купюрами. А вот если надо что то купить у физика, то там сейчас все с лупой ходят и даже готовы платить банку за проверку купюр.

Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14127
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:00

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
ещё один математик???)) 50000грн/37,45 = 1335дол.
1335дол*37,65 = 50267грн.
ради 267грн или в среднем 7 дол. - это для супер одарённых финансистов заниматься хернёй.))
а учесть бензин и кофе, то в минус можно уйти... :P
Хотя может вы любитель кардио с бутылкой водой из дома и с лоптями на ногах ходите по банкам, то тогда реально хороший заработок :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Одже, це нововведення великого ивпливу на обмінники не матимеме.
Snower
 
Повідомлень: 137
З нами з: 17.12.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 22:59

  Snower написав:Одже, це нововведення великого ивпливу на обмінники не матимеме.
Эта постанова от НБУ интересна для особых случаев. Например у клиента на карту поступает зар. плата, пенсия или др. выплаты и ему нужна валюта в небольших объёмах. А у нас уже обсуждение идёт - прийти купить и бегом в обменник ради прибыли на чашку кофе. Интересно, а если в небольшое отделение предположим того же А Банка зайдёт в день 5-10 чел, то как они смогут отдать клиенту моментом валюту??? Если сегодня по карусели им надо звонить заранее и заказывать валюту. У нас предположим 2 раза в неделю на - вторник или четверг. Конечно думаю желающим с удовольствием отдадут весь мотлох, кто очень будет настаивать, ссылаться на законы и постановы получить срочно и сейчас.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08

  Игорь Алексеевич написав:кто очень будет настаивать, ссылаться на законы и постановы получить срочно и сейчас.

Это по какому такому закону банк обязан всегда иметь наличку в неограниченном количестве для выдачи денег с карт? А валюту менять - это и в мирные времена в банках было так себе. В каждом втором свободной налички нет (что гривны, что долларов) и могут предложить только открыть счёт, положить на него результат обмена и обналичить уже через заказ. У меня вот так счёт в ОТП завёлся при том, что единственное, что я с этим банком за десятилетия сделал - это тогда один раз пару сотен долларов ему продал.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:14

  moveton написав:
  Игорь Алексеевич написав:кто очень будет настаивать, ссылаться на законы и постановы получить срочно и сейчас.

Это по какому такому закону банк обязан всегда иметь наличку в неограниченном количестве для выдачи денег с карт? А валюту менять - это и в мирные времена в банках было так себе. В каждом втором свободной налички нет (что гривны, что долларов) и могут предложить только открыть счёт, положить на него результат обмена и обналичить уже через заказ. У меня вот так счёт в ОТП завёлся при том, что единственное, что я с этим банком за десятилетия сделал - это тогда один раз пару сотен долларов ему продал.
Он никому с улицы ничего не должен, но с удовольствием кассир отдаст мотлох, который лежит у неё с приноса от др. клиента. Помню в одном из банков один карлик кричал отдайте вклад, я не заказывал, я не знал, но мне сейчас надо мои дол.. Кассир предложила купюры, что были у неё и тогда он заново кричать, что такие не хочет брать... :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 7057
З нами з: 13.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:27

  Snower написав:
  J написав:
  Snower написав:У Ради нормальний додаток, конверт відкривається через нього за хвилину.

за хвилину там тільки створюється заявка на відкриття депозиту,
і якщо це робити в кінці дня то депо вони відкриють тільки наступного дня

Заява, так, але це вже від нас не залежить.

Стосовно онлайн обміну, тепер який сенс купляти валюту в обміннику по 37,7 якщо можна онлайн придбати по 37,45?


там же еще комса за снятие будет. правда не везде, а кое где ее можно обойти.
и если надо товарные объемы, то по 50к\банк тоже не так-то просто их набрать
flex123
 
Повідомлень: 138
З нами з: 10.12.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

ТАСС- 0.8% = 0.5% (обмен) + 600 грн (3 мес) Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
Кто расшифрует??Выгоднее как открывать,в отделении,или онлайн?? Какую карту в гривнах нужно иметь чтоб без % пополнять ее?? Спасибо..Помню когда то писали еще зимой,но никак не могу то сообщение найти...Кто может-напомните пжл..
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1615
З нами з: 29.05.14
Подякував: 110 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:42

  osafly написав:ТАСС- 0.8% = 0.5% (обмен) + 600 грн (3 мес) Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
Кто расшифрует??

Потому, что дальше в строчке этого депозита написано "% після закінчення строку дії договору повертаються на карту в гривні по курсу НБУ на день повернення". Ну и тело точно так же в гривнах возвращается. А у таких депозитов минимум полгода - требование НБУ. Зато нет ограничения по сумме, поэтому в данной теме оно оффтопик.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:20

  osafly написав:ТАСС- 0.8% = 0.5% (обмен) + 600 грн (3 мес)
Кто расшифрует??Выгоднее как открывать,в отделении,или онлайн??
Ориентируйтесь на итог.курс.
По комиссии здесь.
Офлайн на сегодня выгоднее (лучше итоговый) + можно открыть на бОльшую сумму.
FinTech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 639
З нами з: 01.10.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
20
  #<1 ... 936937938939>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 333, 334, 335
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3343 345282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2023 21:39
sens
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58944
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.