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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26
flysoulfly написав: mephala написав:
доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
а была где? (пять дней? )
была выше.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26
osafly написав:
ТАСС
Какую карту в гривнах нужно иметь чтоб без % пополнять ее??
Пополнить карту, чтобы не было комис - тут
.
osafly написав:
Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
У них привычный для нас конвертационный назыв. "Стабiльний": 3+ мес и возврат $.
А "Конвертацiйний" у них: 6+ мес и грн по курсу НБУ на момент возврата (в Привате такой депо назыв. Капитал).
Востаннє редагувалось FinTech
в Сер 30 сер, 2023 01:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 01:30
Evgeny написав:
Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )
Круто он продажу уронил
уронить то уронил. продает что?
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