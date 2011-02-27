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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 936937938939
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26

  flysoulfly написав:
  mephala написав:доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
а была где? (пять дней? )


была выше.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26

  osafly написав:ТАСС
Какую карту в гривнах нужно иметь чтоб без % пополнять ее??
Пополнить карту, чтобы не было комис - тут.

  osafly написав:Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
У них привычный для нас конвертационный назыв. "Стабiльний": 3+ мес и возврат $.
А "Конвертацiйний" у них: 6+ мес и грн по курсу НБУ на момент возврата (в Привате такой депо назыв. Капитал).
Востаннє редагувалось FinTech в Сер 30 сер, 2023 01:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:30

  Evgeny написав:Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )

Круто он продажу уронил


уронить то уронил. продает что?
mephala
 
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