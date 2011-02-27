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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26
flysoulfly написав: mephala написав:
доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
а была где? (пять дней? )
была выше.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26
osafly написав:
ТАСС
Какую карту в гривнах нужно иметь чтоб без % пополнять ее??
Пополнить карту, чтобы не было комис - тут
.
osafly написав:
Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
У них привычный для нас конвертационный назыв. "Стабiльний": 3+ мес и возврат $.
А "Конвертацiйний" у них: 6+ мес и грн по курсу НБУ на момент возврата (в Привате такой депо назыв. Капитал).
Востаннє редагувалось FinTech
в Сер 30 сер, 2023 01:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 01:30
Evgeny написав:
Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )
Круто он продажу уронил
уронить то уронил. продает что?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:26
moveton написав: Proofy написав: flysoulfly написав:
а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?
Хотелось бы всё таки уточнить чем именно дороже. А Альянс товарищ Искатель обещал обанкротить в этом году
. Хотя на три месяца ещё есть шанс успеть.
Я передумал. И после того, как ТАСя подняла с 37,20 до 37,40... а гривна уже была на руках... решился и рискнул вложиться в "Альянс"
Если серьезно... да, там были проблемы, но вроде он выплывает. Собственно почему и решился.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:42
Игорь Алексеевич написав: sens написав:
Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
ещё один математик???)) 50000грн/37,45 = 1335дол.
1335дол*37,65 = 50267грн.
ради 267грн или в среднем 7 дол. - это для супер одарённых финансистов заниматься хернёй.))
а учесть бензин и кофе, то в минус можно уйти...
Хотя может вы любитель кардио с бутылкой водой из дома и с лоптями на ногах ходите по банкам, то тогда реально хороший заработок
пам'ятаю - пам'ятаю,гідазепам ваше фсьо. Мені не треба виправдовуватися тим паче комусь безкоштовно роз'яснення проводити. Мене не бентежить ваше відношення ані ваша думка. Зараз є ринок,де можно домовлятися,є вибір і значно краще чим офіційно у відділенні одного з банків. Розумію що курс вище чим ближче до лінії зіткнення,також нерухомість значно дешевше бо більший ризик або руйнування або взагалі окупації. Тому бігати заради 4,60 грн не маю бажання гаяти час
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:44
Искатель написав: moveton написав: flysoulfly написав:
а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?
Хотелось бы всё таки уточнить чем именно дороже. А Альянс товарищ Искатель обещал обанкротить в этом году
. Хотя на три месяца ещё есть шанс успеть.
Я передумал. И после того, как ТАСя подняла с 37,20 до 37,40... а гривна уже была на руках... решился и рискнул вложиться в "Альянс"
Если серьезно... да, там были проблемы, но вроде он выплывает. Собственно почему и решился.[/quote]
Вчора таском на всі фінансові номери у вайбер надіслав кращі умови на 200000 грн
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:54
Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?
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flyman
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Додано: Сер 30 сер, 2023 09:59
flyman написав:
Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?
37,04 чи 37,4 - для них, мабуть, однаково
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:01
flyman написав:
Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?
Как вариант, приложению именно в котором это депо открывается. В нём совпадает с таблицей. А операционистки по 37.40 пусть сами себе открывают, раз им так нравится.
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moveton
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:05
moveton написав: flyman написав:
Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?
А операционистки по 37.40 пусть сами себе открывают, раз им так нравится.
мож, у перационисток мощные вещества: их до сих пор "держит" где-то в июле
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 30 сер, 2023 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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