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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 937938939940>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26

  flysoulfly написав:
  mephala написав:доходность по конвертам опять вернулась в зону доходности ОВГЗ.
а была где? (пять дней? )


была выше.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:26

  osafly написав:ТАСС
Какую карту в гривнах нужно иметь чтоб без % пополнять ее??
Пополнить карту, чтобы не было комис - тут.

  osafly написав:Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
У них привычный для нас конвертационный назыв. "Стабiльний": 3+ мес и возврат $.
А "Конвертацiйний" у них: 6+ мес и грн по курсу НБУ на момент возврата (в Привате такой депо назыв. Капитал).
Востаннє редагувалось FinTech в Сер 30 сер, 2023 01:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 01:30

  Evgeny написав:Курс Привата для наличных операций на вечер
37,15 / 37,75 ( утром продажа была 38,00 )

Круто он продажу уронил


уронить то уронил. продает что?
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:26

  moveton написав:
  Proofy написав:
  flysoulfly написав:а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?

Хотелось бы всё таки уточнить чем именно дороже. А Альянс товарищ Искатель обещал обанкротить в этом году. Хотя на три месяца ещё есть шанс успеть.

Я передумал. И после того, как ТАСя подняла с 37,20 до 37,40... а гривна уже была на руках... решился и рискнул вложиться в "Альянс" :)
Если серьезно... да, там были проблемы, но вроде он выплывает. Собственно почему и решился.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:42

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:Що ти мелеш? Купуй по 37,45 та продай по 37,65. Якщо в тебе 23:доляра то можна забути заради 4,60 грн)
ещё один математик???)) 50000грн/37,45 = 1335дол.
1335дол*37,65 = 50267грн.
ради 267грн или в среднем 7 дол. - это для супер одарённых финансистов заниматься хернёй.))
а учесть бензин и кофе, то в минус можно уйти... :P
Хотя может вы любитель кардио с бутылкой водой из дома и с лоптями на ногах ходите по банкам, то тогда реально хороший заработок :P
пам'ятаю - пам'ятаю,гідазепам ваше фсьо. Мені не треба виправдовуватися тим паче комусь безкоштовно роз'яснення проводити. Мене не бентежить ваше відношення ані ваша думка. Зараз є ринок,де можно домовлятися,є вибір і значно краще чим офіційно у відділенні одного з банків. Розумію що курс вище чим ближче до лінії зіткнення,також нерухомість значно дешевше бо більший ризик або руйнування або взагалі окупації. Тому бігати заради 4,60 грн не маю бажання гаяти час
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:44

  Искатель написав:
  moveton написав:
  flysoulfly написав:а шо за зрада з Радой ?
С Радой связываться - себе дороже.
Альянс чем плох?

Хотелось бы всё таки уточнить чем именно дороже. А Альянс товарищ Искатель обещал обанкротить в этом году. Хотя на три месяца ещё есть шанс успеть.

Я передумал. И после того, как ТАСя подняла с 37,20 до 37,40... а гривна уже была на руках... решился и рискнул вложиться в "Альянс" :)
Если серьезно... да, там были проблемы, но вроде он выплывает. Собственно почему и решился.[/quote]
Вчора таском на всі фінансові номери у вайбер надіслав кращі умови на 200000 грн
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:54

Рада клуб 200К

Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 09:59

  flyman написав:Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?

37,04 чи 37,4 - для них, мабуть, однаково
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:01

  flyman написав:Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?

Как вариант, приложению именно в котором это депо открывается. В нём совпадает с таблицей. А операционистки по 37.40 пусть сами себе открывают, раз им так нравится.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:05

  moveton написав:
  flyman написав:Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?

А операционистки по 37.40 пусть сами себе открывают, раз им так нравится.
мож, у перационисток мощные вещества: их до сих пор "держит" где-то в июле
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 сер, 2023 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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