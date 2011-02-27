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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 937938939940
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  sens написав:Мене не бентежить ваше відношення ані ваша думка. Зараз є ринок,де можно домовлятися,є вибір і значно краще чим офіційно у відділенні одного з банків.
Вы перед тем как отправлять на ветку свои сообщения, то вначале прочитайте внимательно что пишите. Вначале бред, потом продолжения бредовых идей...))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:28

Альянс - курс обмена 37,35.

И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите изменения в таблицу.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 30 сер, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
jay2004
 
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