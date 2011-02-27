Вы перед тем как отправлять на ветку свои сообщения, то вначале прочитайте внимательно что пишите. Вначале бред, потом продолжения бредовых идей...))
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:06
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Вы перед тем как отправлять на ветку свои сообщения, то вначале прочитайте внимательно что пишите. Вначале бред, потом продолжения бредовых идей...))
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:28
Альянс - курс обмена 37,35.
И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите изменения в таблицу.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 30 сер, 2023 10:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
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