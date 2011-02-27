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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 937938939940
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:28

Альянс - курс обмена 37,35.

И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 30 сер, 2023 10:36, всього редагувалось 2 разів.
Economist
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:55

  jay2004 написав:200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?

Тільки на купівлю. На віддачу ліміт НБУ без змін - 100к на день (або менший для хитрозроблених банків на кшталт Кредо, Сєні...)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:56

  jay2004 написав:200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
тільки вхід
на депо

вихід 100к/день
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:09

  flysoulfly написав:
  jay2004 написав:200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
тільки вхід
на депо

вихід 100к/день
зпроба не погана,також за 50 к на місяць,це приблизно зп середня за 3 місяці. Поки все добре. Краще тільки банкноти і ії вартість. Хто готовий з безготівкових покупців до кожної сотки додатково сплатити ще 20 грн або за пайку 2700 новими синіми заплатити 540 грн?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:10

  Economist написав:Альянс - курс обмена 37,35.

И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.

У вересні,ще будуть зміни,у всіх.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:13

Мені повезло,продав і відкрив безготівково. Майже одразу на кожному доларі вийшло від 0,5 до 1,35 грн в залежності від банку. Маю надію що по закінченню терміну вкладу буде валюта яку мені буде не соромно отримати.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:17

В Поликомбанке ставка процентов по депозиту 0,5%, а не 1 %. Поправьте пожалуйста.
Economist
 
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