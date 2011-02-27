Альянс - курс обмена 37,35.
И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:28
Альянс - курс обмена 37,35.
И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 30 сер, 2023 10:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:55
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:56
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:09
зпроба не погана,також за 50 к на місяць,це приблизно зп середня за 3 місяці. Поки все добре. Краще тільки банкноти і ії вартість. Хто готовий з безготівкових покупців до кожної сотки додатково сплатити ще 20 грн або за пайку 2700 новими синіми заплатити 540 грн?
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:10
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:13
Мені повезло,продав і відкрив безготівково. Майже одразу на кожному доларі вийшло від 0,5 до 1,35 грн в залежності від банку. Маю надію що по закінченню терміну вкладу буде валюта яку мені буде не соромно отримати.
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:17
В Поликомбанке ставка процентов по депозиту 0,5%, а не 1 %. Поправьте пожалуйста.
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