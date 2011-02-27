Альянс - курс обмена 37,35.
И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 10:28
Альянс - курс обмена 37,35.
И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 30 сер, 2023 10:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:34
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:55
Додано: Сер 30 сер, 2023 10:56
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:09
зпроба не погана,також за 50 к на місяць,це приблизно зп середня за 3 місяці. Поки все добре. Краще тільки банкноти і ії вартість. Хто готовий з безготівкових покупців до кожної сотки додатково сплатити ще 20 грн або за пайку 2700 новими синіми заплатити 540 грн?
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:10
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:13
Мені повезло,продав і відкрив безготівково. Майже одразу на кожному доларі вийшло від 0,5 до 1,35 грн в залежності від банку. Маю надію що по закінченню терміну вкладу буде валюта яку мені буде не соромно отримати.
Додано: Сер 30 сер, 2023 11:17
В Поликомбанке ставка процентов по депозиту 0,5%, а не 1 %. Поправьте пожалуйста.
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:32
cтосовно онлайн обміна в прокредиті..
спробував ,ось таке видає ,як і раніш...
Будь ласка, перевірте наступну інформацію:
Ваш денний ліміт 0.01 UAH перевищено. Використана сума денного ліміту на сьогодні: 0.00 UAH
під депо все працює...може це також через МБ робити ?але там пишеться пояснювальна записка під що купується ..поки зразка пояснювальної записки призначення платежу для 50 000 не присилали ..
Додано: Сер 30 сер, 2023 13:37
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