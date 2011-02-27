RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 938939940941>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:28

Альянс - курс обмена 37,35.

И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.
Востаннє редагувалось Economist в Сер 30 сер, 2023 10:36, всього редагувалось 2 разів.
Economist
 
Повідомлень: 177
З нами з: 04.11.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:34

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
jay2004
 
Повідомлень: 3219
З нами з: 19.02.09
Подякував: 95 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:55

  jay2004 написав:200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?

Тільки на купівлю. На віддачу ліміт НБУ без змін - 100к на день (або менший для хитрозроблених банків на кшталт Кредо, Сєні...)
Alien
 
Повідомлень: 2396
З нами з: 12.01.20
Подякував: 71 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 10:56

  jay2004 написав:200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
тільки вхід
на депо

вихід 100к/день
flysoulfly
 
Повідомлень: 2608
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:09

  flysoulfly написав:
  jay2004 написав:200к грн і на віддачу? чи тільки на депо, на купівлю?
тільки вхід
на депо

вихід 100к/день
зпроба не погана,також за 50 к на місяць,це приблизно зп середня за 3 місяці. Поки все добре. Краще тільки банкноти і ії вартість. Хто готовий з безготівкових покупців до кожної сотки додатково сплатити ще 20 грн або за пайку 2700 новими синіми заплатити 540 грн?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14144
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:10

  Economist написав:Альянс - курс обмена 37,35.

И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.

У вересні,ще будуть зміни,у всіх.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14144
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:13

Мені повезло,продав і відкрив безготівково. Майже одразу на кожному доларі вийшло від 0,5 до 1,35 грн в залежності від банку. Маю надію що по закінченню терміну вкладу буде валюта яку мені буде не соромно отримати.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14144
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 779 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 11:17

В Поликомбанке ставка процентов по депозиту 0,5%, а не 1 %. Поправьте пожалуйста.
Economist
 
Повідомлень: 177
З нами з: 04.11.21
Подякував: 12 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:32

cтосовно онлайн обміна в прокредиті..
спробував ,ось таке видає ,як і раніш...

Будь ласка, перевірте наступну інформацію:
Ваш денний ліміт 0.01 UAH перевищено. Використана сума денного ліміту на сьогодні: 0.00 UAH

під депо все працює...може це також через МБ робити ?але там пишеться пояснювальна записка під що купується ..поки зразка пояснювальної записки призначення платежу для 50 000 не присилали ..
lincoln2
 
Повідомлень: 793
З нами з: 05.02.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:37

  flyman написав:Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?

Прямо зараз в Раді.
Курс - 37,04
Наразі, вірте таблиці і мені)
s17012017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 07.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 938939940941>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 333, 334, 335
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3344 346060
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 сер, 2023 12:18
Ірина_
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58944
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3137)
30.08.2023 14:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.