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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 938939940941
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:39

  Economist написав:Альянс - курс обмена 37,35.

И комиссия 0,45% при покупке больше чем на 5 000 доларов. Если покупать меньше чем на 5000, то комисия 0,7%. Внесите пожалуйста изменения в таблицу.



и евро по альянсе нужно изменить в таблице, на сегодня 40,7 грн
может как-то в таблице курсы валют обозначать красным цветом у тех банках, где он меняется каждый день. :?: :idea:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:43

  s17012017 написав:
  flyman написав:Зайшов у відділення Ради, сказали що конвертаційний по курсу 37.4
і нижче він ніколи не був.
Кому вірити? Табличці чи операціоністкам?

Прямо зараз в Раді.
Курс - 37,04
Наразі, вірте таблиці і мені)

на гарячці сказали теж 37.037
так що завтра іду у відділення вимагати сатисфакції
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 13:59

  Raymond написав:и евро по альянсе нужно изменить в таблице, на сегодня 40,7 грн

может как-то в таблице курсы валют обозначать красным цветом у тех банках, где он меняется каждый день. :

еще б и знать, в какое время Альянс курс меняет
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:07

Питання по Раді, хто знає.
Відкриття конверт.депо можливо через оформлення картки, яка коштує 300 грн (разовий платіж)?
Бо в таблиці про 300 грн нема
s17012017
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:08

  flysoulfly написав:
  Raymond написав:и евро по альянсе нужно изменить в таблице, на сегодня 40,7 грн

может как-то в таблице курсы валют обозначать красным цветом у тех банках, где он меняется каждый день. :

еще б и знать, в какое время Альянс курс меняет



к 10-11ч меняют, но тоже время как и курс не постоянное, как-то вот так все.....
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:16

s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.
tiraxav881
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:17

  s17012017 написав:Відкриття конверт.депо можливо через оформлення картки, яка коштує 300 грн (разовий платіж)?
Бо в таблиці про 300 грн нема

Может можно и за 300 грн, если очень хочется. Встречный вопрос: что это за карта такая? Насколько я тарифы Рады читал, для ширпотребных это дорого (там цены от нуля до 150), для элитных наоборот, мало. Разве что открывать и гривневую и валютную каждую за 150, но говорилось же про одну.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:18

  s17012017 написав:Питання по Раді, хто знає.
Відкриття конверт.депо можливо через оформлення картки, яка коштує 300 грн (разовий платіж)?
Бо в таблиці про 300 грн нема
нема, тому що - ні,
гривнева картка безкоштовна.
валютний поточний рахунок -теж.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 сер, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:21

  moveton написав:
  s17012017 написав:Відкриття конверт.депо можливо через оформлення картки, яка коштує 300 грн
Встречный вопрос: что это за карта такая? .
скорее даже вопрос, что за отделение, настооолько наглое :mrgreen:
flysoulfly
 
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