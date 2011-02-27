Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
Есть, правда,
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:22
Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
Есть, правда,
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:39
карта
пластик, безкоштовна, миттєва
відкриють у відділенні за 10-60 хв.
Після поповнення карти у касу - через 5-15 хв. гроші досяжні на карті у додатку для оформоення депо.
заявку на відкриття депо у додатку до 16:45 "приймають"
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