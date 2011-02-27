RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 939940941942
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:22

  tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.

Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? :shock: Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.

Есть, правда, RADAcard, но она для избранных и не понятно по какому принципу.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:23

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

moveton написав:
  tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.

Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? :shock: Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
RADAcard

Sent from my LE2110 using Tapatalk
tiraxav881
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.05.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:39

  daap написав: якщо налом приносити чумодан,
треба ж поповнювати щось гривневе? карта чи рахунок? підкажіть
карта
пластик, безкоштовна, миттєва
відкриють у відділенні за 10-60 хв.

Після поповнення карти у касу - через 5-15 хв. гроші досяжні на карті у додатку для оформоення депо.

заявку на відкриття депо у додатку до 16:45 "приймають"
flysoulfly
 
Повідомлень: 2626
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:37

  s17012017 написав:Питання по Раді, хто знає.
Відкриття конверт.депо можливо через оформлення картки, яка коштує 300 грн (разовий платіж)?
Бо в таблиці про 300 грн нема


безнал
viewtopic.php?p=5612312#p5612312

если налом - то пофиг какая карта
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6008
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:52

  tiraxav881 написав:
moveton написав:
  tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.

Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? :shock: Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
RADAcard

С этой есть все шансы обломаться ещё на этапе её получения. Требуется, чтобы приложение для регистрации приняло электронные документы, а не плюнулось невнятной ошибкой. У меня не получилось. Видел жалобы, что у других тоже. Хотя в отделении утверждали, что некоторые как-то этот квест прошли, да.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 939940941942
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 100К - Теребеньки 1 ... 333, 334, 335
uaprofi » Нед 19 бер, 2023 02:10
3346 346479
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 сер, 2023 18:28
cohan
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 01:07
77 58944
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 07:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 16:38
5 26959
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 01:13
parabot16

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (108)
30.08.2023 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.