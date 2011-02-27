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tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.
Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
Есть, правда, RADAcard, но она для избранных и не понятно по какому принципу.
tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.
Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.
Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
RADAcard
С этой есть все шансы обломаться ещё на этапе её получения. Требуется, чтобы приложение для регистрации приняло электронные документы, а не плюнулось невнятной ошибкой. У меня не получилось. Видел жалобы, что у других тоже. Хотя в отделении утверждали, что некоторые как-то этот квест прошли, да.