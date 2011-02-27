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tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.
Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
Есть, правда, RADAcard, но она для избранных и не понятно по какому принципу.
tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.
Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
tiraxav881 написав:s17012017 зробіть усе в додатку. Відкриття картки безкоштовне, вхідний СЕП безкоштовний, при відкритті депозиту відкривається валютний рахунок куди впадуть гроші за 3 місяці, з якого зняття готівкою безкоштовне.
Это по какой карте "вхідний СЕП безкоштовний"? Там есть, конечно, варианты, но они для обычного пользователя конверта довольно экзотичны.
RADAcard
С этой есть все шансы обломаться ещё на этапе её получения. Требуется, чтобы приложение для регистрации приняло электронные документы, а не плюнулось невнятной ошибкой. У меня не получилось. Видел жалобы, что у других тоже. Хотя в отделении утверждали, что некоторые как-то этот квест прошли, да.
osafly написав:Почему конвертацийный у них на сайте указано от 6 мес...На три месяца не вижу
У них привычный для нас конвертационный назыв. "Стабiльний": 3+ мес и возврат $. А "Конвертацiйний" у них: 6+ мес и грн по курсу НБУ на момент возврата (в Привате такой депо назыв. Капитал).
Спасибо за пояснение...ТАСС всегда считал идиотским банком...И здесь вижу исключений не произошло.Так и не понял,600грн за что??И почему в таблице курс выходит 37.08...Ну,понятно что с комиссиями 0.5 и 0.8 курс получается 37.22... % по депо 2%,на выходе 37.08 по итогу...А 600грн расходы сюда что не учли??За что 600грн взимают??
osafly написав:ТАСС всегда считал идиотским банком...И здесь вижу исключений не произошло.Так и не понял,600грн за что??И почему в таблице курс выходит 37.08...Ну,понятно что с комиссиями 0.5 и 0.8 курс получается 37.22... % по депо 2%,на выходе 37.08 по итогу...А 600грн расходы сюда что не учли??За что 600грн взимают??
Если есть вопросы по арифметике - сформулируйте их. Желательно внятно
Почему мне видится, что теперь все профкарусельщики ломанутся в максихлопотную миникарусель_50К , и настоящая большаааая карусель опять надолго застрянет через неделю-две ?... особенно если все известные банки-паникьоры конверткурсы не вернут взад.