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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 30 сер, 2023 23:24
Ніколи не мав справ з Радабанком. Почитав ваші схвальні відгуки за найнижчий курс. Вирішив відкрити рахунок дистанційно через Дію.
Все авторизувало через Дію, анкету на кредитку заповнив, пароль в застосунку створив, договір на пошту прийшов, заходжу в додаток, а там порожнеча. Нічого. Ані дебетної картки, ані кредитної, жодного розуміння "що далі". Підтримка в Вайбері і Телеграмі тупо не працює. Як потенційний конвертаційний вкладник я взагалі не розумію свій подальший регламент дій. Саме такі застосунки і називають рукожопими. Найбільше бажання це видалити його, а не кошти перекидувати їм.
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vkladchiik
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Додано: Сер 30 сер, 2023 23:48
vkladchiik написав:
порожнеча
вчора так само зробив. сьодні дзвонить "кура" типу чи є якісь питання.
я питаю "бачив повідомлення шо карта відкрита" а чому її нема у застосунку.
відповідь: "карта відкривається протягом 3-х днів". чи шось таке.
мабуть застосунок мав би показать статус "карта на підтвердженні" чи шо
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daap
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Додано: Чет 31 сер, 2023 00:19
moveton написав:
За что её так обзывать?
flysoulfly написав:
максихлопотную миникарусель_50К
Максихлопотная миникарусель была год назад, а теперь те же 50к в месяц, но без движений по.
год назад реально (почти)любая баксобумажка была равноценна.
И дельта была ОГОГО!
А сейчас либо заберешь, что дадут (мотлох), либо продолжишь ходить и терять время.
Ходоки по выносу купленного - это дополнительные люди в очередях у касс.
Короч, оказалось, что год назад отделения с курами поуютней как-то.
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flysoulfly
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Додано: Чет 31 сер, 2023 01:48
osafly написав:
Так и не понял,600грн за что??
В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.
Но при желании можно и 12 мес - 0 грн, допустим если это разово, а не крутить максимально в течении года.
Ссылку на сайт вот здесь
уже предоставили.
osafly написав:
И почему в таблице курс выходит 37.08...Ну,понятно что с комиссиями 0.5 и 0.8 курс получается 37.22... % по депо 2%,на выходе 37.08 по итогу...А 600грн расходы сюда что не учли??За что 600грн взимают??
600грн расходы сюда конечно же уже учли.
В примечании есть объяснение комиса 0,8%.
Ранее приводил пример
из чего состоит комис офлайна.
В таблице:
0,8% = 0,5%(обмен) + 0,3%(600грн, если срок 3мес).
600грн от 200к - это 0,3%.
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FinTech
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:25
FinTech написав:
В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.
откройте другую карту, к примеру "very card", по ней нету этого платежа
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YuriiKharkiv
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:33
YuriiKharkiv написав: FinTech написав:
В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.
откройте другую карту, к примеру "very card", по ней нету этого платежа
Хотите сказать, что Тас(офлайн) ч-з вери кард комис только 0,5% и итог.курс получается меньше 37,08?
Речь была не за Тас(онлайн), где по курсу 37,40 и без комис, если что.
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FinTech
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