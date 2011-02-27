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Клуб 200к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 940941942943
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:24

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

Ніколи не мав справ з Радабанком. Почитав ваші схвальні відгуки за найнижчий курс. Вирішив відкрити рахунок дистанційно через Дію.

Все авторизувало через Дію, анкету на кредитку заповнив, пароль в застосунку створив, договір на пошту прийшов, заходжу в додаток, а там порожнеча. Нічого. Ані дебетної картки, ані кредитної, жодного розуміння "що далі". Підтримка в Вайбері і Телеграмі тупо не працює. Як потенційний конвертаційний вкладник я взагалі не розумію свій подальший регламент дій. Саме такі застосунки і називають рукожопими. Найбільше бажання це видалити його, а не кошти перекидувати їм.
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:48

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  vkladchiik написав:порожнеча


вчора так само зробив. сьодні дзвонить "кура" типу чи є якісь питання.
я питаю "бачив повідомлення шо карта відкрита" а чому її нема у застосунку.
відповідь: "карта відкривається протягом 3-х днів". чи шось таке.

мабуть застосунок мав би показать статус "карта на підтвердженні" чи шо
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:19

  moveton написав:
  flysoulfly написав:максихлопотную миникарусель_50К

За что её так обзывать? Максихлопотная миникарусель была год назад, а теперь те же 50к в месяц, но без движений по.
год назад реально (почти)любая баксобумажка была равноценна.
И дельта была ОГОГО!

А сейчас либо заберешь, что дадут (мотлох), либо продолжишь ходить и терять время.
Ходоки по выносу купленного - это дополнительные люди в очередях у касс.
Короч, оказалось, что год назад отделения с курами поуютней как-то.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:48

  osafly написав:Так и не понял,600грн за что??
В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.
Но при желании можно и 12 мес - 0 грн, допустим если это разово, а не крутить максимально в течении года.
Ссылку на сайт вот здесь уже предоставили.
  osafly написав:И почему в таблице курс выходит 37.08...Ну,понятно что с комиссиями 0.5 и 0.8 курс получается 37.22... % по депо 2%,на выходе 37.08 по итогу...А 600грн расходы сюда что не учли??За что 600грн взимают??
600грн расходы сюда конечно же уже учли.
В примечании есть объяснение комиса 0,8%.
Ранее приводил пример из чего состоит комис офлайна.
В таблице:
0,8% = 0,5%(обмен) + 0,3%(600грн, если срок 3мес).
600грн от 200к - это 0,3%.
FinTech
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:25

Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну

  FinTech написав:В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.


откройте другую карту, к примеру "very card", по ней нету этого платежа
YuriiKharkiv
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:33

  YuriiKharkiv написав:
  FinTech написав:В Тасе на выбор можно открыть депо на 3-6-9-12 мес,
с увеличением срока уменьшается комис.
Стандарт 3 мес - это 600грн.

откройте другую карту, к примеру "very card", по ней нету этого платежа
Хотите сказать, что Тас(офлайн) ч-з вери кард комис только 0,5% и итог.курс получается меньше 37,08?
Речь была не за Тас(онлайн), где по курсу 37,40 и без комис, если что.
FinTech
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